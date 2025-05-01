ローソンは、5月6日から全国のローソン店舗(一部店舗、ローソンストア100は除く)で、アニメ『鬼滅の刃』キャンペーンを実施する。
Ponta会員・ｄポイントカード会員限定 アニメ「鬼滅の刃」アプリでたまるよスタンプ
- 実施期間：5月6日～5月26日
- 応募期間：6月2日まで
Pontaカードまたはdポイントカードを提示して、対象商品を100円(税込)購入ごとにローソンアプリにスタンプがたまり、抽選に参加すると、ローソン限定の煉󠄁獄杏寿郎アロハシャツ、光る煉󠄁獄杏寿郎アクリルスタンド、木製マグネットスタンドセットやポイントなどが当たる。
対象商品はおにぎり､寿司､弁当､サンドイッチ､パスタ､そば､うどん､中華麺､焼そば､お好み焼･たこ焼､グラタン･ドリア､スープ､ サラダ、からあげクン､海からクン､マチカフェのドリンク､アイスクリーム。
■スタンプ10個で応募(100名)：煉󠄁獄杏寿郎アロハシャツ
■スタンプ5個で応募(300名)：光る煉󠄁獄杏寿郎アクリルスタンド
■スタンプ3個で応募 (各セット300名合計600名)：木製マグネットスタンドセット(全2種)煉󠄁獄杏寿郎セット／夢の中セット
@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ販売
@Loppi・Loppiオススメ(HMV&BOOKS online)にて、ローソン限定のオリジナルグッズを販売する。受注期間は5月6日10:00～6月9日23：59。
■なりきり！からあげクンぬいぐるみ 全5種(標準価格：各3,850円)
■オーロラアクリルスタンド＆ポーチセット 全5種(標準価格：各3,520円)
■ミニトートバッグ＆缶バッジセット 全1種(標準価格：2,750円)
■フロストボトル 全1種(標準価格：2,420円)
@Loppi限定 劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 グッズ付ムビチケコンビニ券
- 受付期間：5月9日～7月17日23:30 ※グッズ(風呂敷)単品は～8月4日までの受付
- グッズ引換日：10月16日
- 販売場所：全国のローソン Loppi端末(Lコード：95401)
- 価格：一般ムビチケコンビニ券セット 4,800円(一般ムビチケコンビニ券1枚＋グッズ1個)、ジュニアムビチケコンビニ券セット 4,100円(ジュニアムビチケコンビニ券1枚＋グッズ1個)、グッズ単品(風呂敷) 3,300円
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