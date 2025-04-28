榊原信行CEO、皇治、シナ・カリミアンが25日、RIZIN 男祭り緊急記者会見』に登場。RIZIN 男祭りでの追加カードが発表された。
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🎬【RIZIN】皇治、シナ・カリミアンと対戦決定！早速事故の件責められるも反撃『RIZIN 男祭り緊急記者会見』
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