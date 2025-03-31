30日、あなぶきアリーナ香川にて開催された「RIZIN.50」。試合後、熱いファイトをした選手たちがインタビューに応じた。
-----------------------------------------------------------------------
【RIZIN FIGHTING FEDERATION】
Website：https://jp.rizinff.com/
X：https://x.com/rizin_PR
Instagram：https://www.instagram.com/rizin_pr/
LINE：https://lin.ee/obLA11b
TikTok：https://www.tiktok.com/@rizinffofficial
-----------------------------------------------------------------------
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】鈴木千裕、血まみれ死闘も及ばず ダウトベックに敗北…肩を抱えられながら姿を見せる
https://youtu.be/KnEX-mRkFjQ
🎬【RIZIN】鈴木千裕、「全部クリアして最短でタイトル戦に行く」と宣言！ダウトベックは言葉少なく「頑張ります」
https://youtu.be/hQWBrlhBY9g
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi