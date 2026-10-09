サカナクションの山口一郎が6日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。配信直前まで自宅でラジオ収録をしていた極楽とんぼ・加藤浩次の“ある変化”を明かした。長く伸ばしていた髪をバッサリ切った姿を目の当たりにした山口が、その理由を直接尋ねると、加藤から返ってきたのは意外なほどシンプルな一言だった。

加藤浩次

配信直前まで自宅に加藤浩次「北海道の大先輩」

6日にYouTubeチャンネルで生配信された「サカナクション山口一郎の今夜も雑談中。」。この日は通常よりも急な配信となったが、山口はその理由について「ついさっきまで、極楽とんぼの加藤さんが自宅に来ておりまして、ラジオの収録をしておりました」と説明した。

収録していたのは、山口と加藤が出演するSTVラジオの番組『加藤さんと山口くん』。山口によると、同番組の収録はいつも自身の家で行っているそうで、「さっき加藤さんがお帰りになられたので、すぐ配信してるという形でございます」と明かした。

加藤について「僕、北海道の大先輩」と話す山口。長年にわたって2人でラジオ番組を続けており、「加藤さんとはラジオ5～6年、もっとやってっかな」「コロナの時からやってるから、すごい長いっすね」と関係性についても振り返った。

長髪から一転、加藤浩次が短髪に 山口が理由を聞くと…

そんな加藤と配信直前まで一緒にいた山口は、「なんと、加藤浩次さん、髪を切っておりました」と報告した。

加藤といえば、近年は髪を長く伸ばしたスタイルだったが、山口によると「ロン毛だったんだけど、最近ずっとこだわって、なぜか知らんけど、いきなり短髪になっておりました」「全く違和感なしです」と、その変化を説明。実際に会った山口も気になったようで、「なんで切ったんすか?」と本人に直接尋ねたという。

すると、加藤から返ってきた答えは「飽きた!」。長く伸ばしていた髪を切った理由は、実にシンプルなものだった。

山口は「特に意味もなく切られたそうです。楽だわーって言ってた」と明かし、「髪を切ったら切ったで、切らない方が良かったみたいな人も出てくるよね」ともコメント。自身もすでに短髪姿に見慣れたようで、「元に戻ってた。なんか元も長かった頃を忘れるぐらい」と語った。

さらに、「どっかの番組ではなんか流れてるらしいんで、加藤さん髪を切りましたんで、ぜひテレビで見かけたら『髪切ったな』と思っていただけたらと思います」と視聴者に呼びかけ、改めて「北海道の大先輩でございます」と話していた。