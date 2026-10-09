元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【速報】中日ドラゴンズ新監督に工藤公康氏が就任決定!! 来年すぐに結果は出ない!? 新監督就任について高木豊の見解とは!!」に出演。中日の新監督に就任する工藤公康氏について、今後期待するチームの変化を語った。

工藤公康氏

工藤公康氏

高木豊氏が工藤公康新監督に期待すること

高木氏は工藤氏の監督就任を祝福しつつ、「(ソフトバンク監督時代に)描いてきたことっていうのは、じゃあ中日にスポッと当てはまるのかどうかっていうとさ、それはやっぱりちょっと厳しいものがある」と指摘。その理由として、ソフトバンクと中日では育成などのシステムが異なることを挙げ、「工藤監督は意識改革、そういうことから入っていくのかなっていうふうには思うよね」と予想した。

また、中日の投手陣については「素質の高いピッチャーはたくさんいるから、そこら辺ではやっぱり適任だとは思う」と評価。その一方で、今季は逆転負けが多くあったことに触れ、中継ぎ投手などの課題にも言及した。

さらに、高木氏は、工藤氏が中継ぎ投手の育成には準備期間が必要だと考えていることを紹介。「急に先発やっててダメだから、急に中に入れるとか、たまたまうまくいく時はあるだろうけども、やっぱりそういうので専門的にやってもらう人には準備期間が必要だっていうことを説く人なんだよね」と説明した。

その上で、「だから来年いきなりどうかっていうよりも、俺はなんかこう、再来年にね、すごい強いチームが出来上がるのかなっていうふうには期待してる」と、工藤新監督のもとでのチーム再建に期待を寄せた。

工藤公康氏の指導方針に言及

来季の順位について問われると、高木氏は「妥協は許さない監督だし、勝つためにはやっぱり厳しさは必要だっていうふうに考える人」と工藤氏の指導方針に言及。「意識改革、やっぱり厳しさも導入していくだろうし」と述べ、野球や体づくり、食事に対する考え方まで変わっていけば、チームは強くなるとの見方を示した。

そして、「来年急にできるかっていうとさ、やっぱり準備期間っていうのも必要」としながらも、「それが早くみんなの反応として良ければ、やっぱり来年もAクラスっていうのは期待してもいいのかなって」と語っていた。

【編集部MEMO】
最優秀防御率4回、最多奪三振2回、最高勝率4回など数々のタイトル獲得歴を持つ工藤公康氏。2015年から2021年までソフトバンクの監督を務め、チームを3度のリーグ優勝、5度の日本一に導いている。

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