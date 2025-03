サンエックスと立川バス(東京都立川市)はこのほど、「あなたに寄り添うリラックマ」をテーマとしたコラボデザインの電気バスを企画。3月31日より、福生営業所にて運行を開始する。

立川バスは、昨年初めて導入した電気バスに「すみっコぐらし」のデザインを採用。2台目の導入となる今回は、リラックマの「あなたに寄り添うリラックマ」をテーマとしたデザインを採用することに。優しく癒されるデザインが車両内外にあしらわれ、座席シートもリラックマデザインとなっている。

また、初代『すみっコぐらし』電気バスと同様に、車内には「カプセルトイ」の販売機の設置も。

定員81人乗りの大型電気バスで、3月31日(予定)より福生営業所に導入される。

