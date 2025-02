ソニー・クリエイティブプロダクツは1月31日〜3月12日、京王百貨店新宿店にて「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」のPOP UP STOREをオープンする。

うちのタマ知りませんか? POP UP STORE(コラボレーション商品例)

同店では、サンリオキャラクターズ(ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピー)とのコラボを実現。

バッジやキーホルダー、文房具、マグカップ、お皿、ポーチなどのアイテムを販売する。

営業時間は10時〜20時。

(C)Sony Creative Products Inc. (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519