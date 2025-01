カシオ計算機は1月11日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」にて、「クロミオリジナルカバープレゼントキャンペーン」の第2弾をスタートした。

クロミオリジナルカバープレゼントキャンペーン

同キャンペーンは、腕時計としてもチャームとしても使える2WAYの耐衝撃ウオッチ「BGD-10K」(各9,900円)と「BGD-10KKM」(1万6,500円)を購入した人を対象に、先着でサンリオのキャラクター・クロミのオリジナルカバーをプレゼントする企画。

クロミカバー

「BGD-10KKM」は、「BGD-10K」とクロミのコラボモデルで、専用ホルダーと2種類のバンドループもセットになっている。

「BGD-10KKM-1JR」クロミコラボ

対象店舗は、全国のBABY-G販売店舗など。プレゼントがなくなり次第、終了となる。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647957