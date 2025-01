レゴジャパンは、レゴグループとNetflix、トゥモロー・スタジオとのコラボレーションにより、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』の世界観を再現した「レゴ ワンピースコレクション」を発表した。

尾田栄一郎氏の人気漫画シリーズを原作とする、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン1は、Netflixのグローバルトップ10に8週連続でランクインし、46カ国で初登場1位を獲得、配信開始後4カ月で7,160万回の視聴回数を記録するなどの人気シリーズ。シーズン2の配信に先駆け、レゴグループとNetflix、トゥモロー・スタジオとのコラボレーションが実現した。

複数の製品から展開される本コレクションは、最も象徴的なシーンであるイーストブルーの旅にインスパイアされており、『ONE PIECE』の主要キャラクターであるモンキー・D・ルフィをはじめとする麦わらの一味がレゴミニフィギュアになって登場。まるで『ONE PIECE』の世界の壮大な冒険を再現することができる。

詳細ついては、特設サイトにて今後、順次発表を予定している。

