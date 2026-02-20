バンダイ カード事業部は、『ONE PIECE』の世界観を体感できる本格トレーディングカードゲーム「ONE PIECEカードゲーム」より、原作でも人気のエピソード「空島編」にフォーカスし、スカイピアの支配者“神・エネル”を中心としたラインアップを展開する新しいブースターパック「神の島の冒険【OP-15】」を2月28日に発売する。

それに先駆けて、神木隆之介、山田裕貴、山田杏奈の3人が出演する最新CM『我が神木なり…!篇』を2月20日より全国で放映開始する。今回のCMでは、神木さんが“神・エネル”になりきって登場。圧倒的な存在感に加え、原作へのオマージュが随所に感じられるセリフや所作によって、「空島編」の世界観へと一気に引き込む。

「我が神木なり…!!」神木隆之介と山田裕貴の白熱カードバトル!

CMでは“神・エネル”になりきった神木が降臨。雷鳴が轟くスカイピアの世界観の中、「我が神木なり…!!」「神木の前では何もかもが無力。」と原作を彷彿とさせるセリフを放ち、思わず身震いする裕貴さんと白熱したカードバトルを繰り広げる。

原作でも大きな盛り上がりを見せた「空島編」を象徴する技、「雷龍(ジャムブウル)」「万雷(ママラガン)」 が次々と炸裂し、雷と緊張感に包まれた“神の領域”さながらの空間が展開。 雷鳴が轟く緊迫した空気を切り裂くように、杏奈さんがあっけらかんと部屋に登場。一瞬で現実のカードゲームシーンへと引き戻され、エネルの世界観とのギャップを際立たせる。3人の和気あいあいとした“ワンピカードの会”とのコントラストが際立つ、思わず笑みがこぼれる遊び心あふれる仕上がりとなっている。

新製品「ブースターパック 神の島の冒険【OP-15】」

発売日 ：2026年2月28日(土)

メーカー希望小売価格：220円(税込)

内容 ：1パック：カード6枚(全125種+1種)

レアリティ ：スペシャルカード：6種、リーダーカード：6種、シークレットレア：2種、スーパーレア：10種、レア：26種、アンコモン：30種、コモン：45種、ドン!!カード：1種

※カードはランダムに封入されています。

※写真と実際の商品は多少異なる場合があります。

※商品の仕様は変更になる場合があります。

ONE PIECEカードゲームとは

『ONE PIECE』の世界観を体感できる本格トレーディングカードゲーム 「ONE PIECEカードゲーム」は、好きなカードでデッキを構築し戦うゲーム。お気に入りのカードやキャラクターで自分だけの戦術を見つけて楽しめる。2022年7月より始動し、2025年8月には3周年を迎えました。尾田栄一郎氏協力のもと、原作イラストを用いたカードデザインや、アニメイラスト、イラストレーターによる描き下ろしも使用しており、発売以降、幅広い世代の方々に支持されているカードゲームだ。