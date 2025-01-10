京楽産業．は、ユニバーサルエンターテインメントと合同で、「P冬のソナタ My Memory」「P愛の不時着」プレミアムイベントを開催する。

大きなブームを巻き起こした二大韓流ドラマ「冬のソナタ」と「愛の不時着」。両ドラマの最新パチンコ機が2025年2月3日(月)の同日に全国導入されるのにあわせ、両機種の試打もできるプレミアムイベントが、韓流の聖地・新大久保にて全国導入直前に開催される。

■プレミアムイベント概要

【開催日】2025年2月1日(土)

【会場】K-Stage O! (新大久保)

【開催時間】

＜第1部＞10:00〜12:00 (9:30受付開始)

＜第2部＞13:00〜15:00 (12:30受付開始)

＜第3部＞16:00〜18:00 (15:30受付開始)

【人数】数各部30名、合計90名 ※参加者事前募集による限定イベント

【ゲスト】かおりっきぃ☆・日直島田・道井悠 他

プレミアムイベントの参加申し込みは参加応募フォームより。

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