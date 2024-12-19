榊原信行CEOが18日、『RIZIN DECADE』第1部に関する記者会見を実施。『ライアン・ガルシアvs.安保瑠輝也』の試合が延期になった第1部や、内容が未発表の第２部について説明した。
RIZINオフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
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🎬【RIZIN】安保瑠輝也、遅刻を改めて謝罪し状況を説明 一方でライアン・ガルシアへの怒りもにじませる『RIZIN DECADE 第1部 ライアン・ガルシアvs.安保瑠輝也』囲み取材
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