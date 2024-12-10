三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『大工の源さん超シリーズ』の新商品を販売する。予約期間は2025年1月5日(日)23時59分までとなっており、2025年2月中旬の発送予定。
12月2日から全国導入がスタートしたばかりの「e大工の源さん超韋駄天2 フルスイングLT」のグッズが早くも登場。人気女性キャラクター、桐島カンナ・刃渡ミカ・風水暦・神崎愛梨沙・一条凪たち「なでしこ」のグッズも豊富にラインナップされている。
■大工の源さん超シリーズアクリルスタンドチアガールVer.／全5種
チアガール姿の「なでしこ」たちが、あなたの毎日を応援！
【価格】各1,650円(税込)
【種類】全5種(桐島カンナ・刃渡ミカ・風水暦・神崎愛梨沙・一条凪)
【サイズ】本体：W111×H112mm以内／台座：直径60mm
【仕様】素材：アクリル／印刷：UV硬化インクジェットプリント2回印刷(カラー＋白)／加工：レーザーカット
■大工の源さん超シリーズネームアクリルキーホルダー／全5種
「なでしこ」たちの、キュートなネームアクリルキーホルダー
【価格】各770円(税込)
【種類】全5種(桐島カンナ・刃渡ミカ・風水暦・神崎愛梨沙・一条凪)
【サイズ】本体：W99×H31mm以内
【仕様】素材：アクリル／印刷：UV硬化インクジェットプリント／2回印刷(カラー＋白)／加工：レーザーカット／パーツ：ナスカン
■大工の源さん超シリーズうちわ型アクリルキーホルダー／全5種
常に推しを応援気分！「なでしこ」たちのうちわ型アクリルキーホルダー
【価格】各660円(税込)
【種類】全5種(桐島カンナ・刃渡ミカ・風水暦・神崎愛梨沙・一条凪)
【サイズ】本体：約W35×H50mm
【仕様】素材：アクリル／印刷：UV硬化インクジェットプリント／3回印刷(カラー＋白＋カラー)／加工：レーザーカット／パーツ：ナスカン
■SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー
SANYO MACHINE COLLECTIONに【超韋駄天2 フルスイングLT】が仲間入り
【価格】990円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】本体：約W40×H76mm／台座：約W35×H49mm
【仕様】アクリル3パーツ構成／ボールチェーン付き
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