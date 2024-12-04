アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2024FNS歌謡祭・第1夜』が、きょう4日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・ゴスペラーズ × JO1 × 東方神起 × Travis Japan × Number_i × BE:FIRST × Hey! Say! JUMP× 増田貴久(NEWS) × 宮野真守「クリスマス・イブ」/ 山下達郎
・家入レオ「未完成」
・NCT DREAM「When I'm With You」
・上白石萌音「まぶしい」
・こっちのけんと × ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」
・JO1「ICY」
・SHOW-WA「君の王子様」
・TWS「plot twist」
・TREASURE「STUPID -JP Ver.-」
■19時頃～
・ILLIT「Magnetic」
・ano「許婚っきゅん」
・尾上右近 × 松田元太(Travis Japan) 超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』より「ブラザー / 君みたいな兄弟」
・KinKi Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」
・JUJU × 菊池風磨(timelesz)「やさしさで溢れるように」
・Perfume「Cosmic Treat」
・星野源「不思議」
・三浦大知 × 宮野真守 × 河野純喜(JO1) × RYUHEI(BE:FIRST)「Missing 」/ 久保田利伸
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
●アーティストがリスペクトするアーティスト Part1
柴咲コウ、NAOTO(三代目 J SOUL BROTHERS)、のっち(Perfume)、深澤辰哉(Snow Man)、山田涼介(Hey! Say! JUMP)
■20時頃 ～
・赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」
・工藤静香 × 倖田來未 × MIIHI(NiziU)「慟哭」
・工藤静香 × 増田貴久(NEWS)「嵐の素顔」
・Stray Kids「GIANT」
・Snow Man「ブラザービート」
・timelesz「because」
・NewJeans「How Sweet」
・乃木坂46「歩道橋」
・Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」
・ゆず × 松たか子「Chururi(feat.松たか子)」
■21時頃～
・aespa「Supernova」
・ENHYPEN「Polaroid Love」
・北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ」/ SMAP
・ゴスペラーズ × 増田貴久(NEWS)「ひとり」
・三代目 J SOUL BROTHERS「DEVELOP」
・柴咲コウ「硝子窓」/ King Gnu
・Snow Man「EMPIRE」
・Number_i「INZM」
・NewJeans「Ditto」
・BE:FIRST「Sailing」
・Hey! Say! JUMP「eek!!」
・星野源「光の跡」
・三浦大知「心拍音」
・宮野真守 × 上白石萌音「世界中の誰よりきっと」/中山美穂＆WANDS
●アーティストがリスペクトするアーティスト Part2
井上和(乃木坂46)、MIIHI(NiziU)、宮野真守
●アーティストがリスペクトするアーティスト Part3
阿部亮平(Snow Man)、上白石萌音、金城碧海(JO1)、佐藤勝利(timelesz)
■22時頃～
・AI「Story」
・『Endless SHOCK』2024 カンパニー「Dancing On Broadway」「MUGEN(夢幻)」
・木梨憲武 × AI × Crystal Kay × DOUBLE × 福原みほ × Full Of Harmony × 林和希 × JAY' ED × Mhiro × 露崎春女「伝えなくちゃ」
・倖田來未 × TREASURE(T5)「人魚姫」
・THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
・DISH//「朝、月面も笑っている」
・東方神起「SWEET SURRENDER」
・Travis Japan「BO$$Y」
・NiziU「BELIEVE」
・浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」
・BEGIN「島人ぬ宝」
●アーティストがリスペクトするアーティスト Part4
北村匠海(DISH//)、こっちのけんと、三浦大知
●アーティストがリスペクトするアーティスト Part5
川村壱馬(THE RAMPAGE)、SHUNTO(BE:FIRST)、白岩瑠姫(JO1)
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