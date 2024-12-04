アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2024FNS歌謡祭・第1夜』が、きょう4日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18時半～

・ゴスペラーズ × JO1 × 東方神起 × Travis Japan × Number_i × BE:FIRST × Hey! Say! JUMP× 増田貴久(NEWS) × 宮野真守「クリスマス・イブ」/ 山下達郎

・家入レオ「未完成」

・NCT DREAM「When I'm With You」

・上白石萌音「まぶしい」

・こっちのけんと × ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」

・JO1「ICY」

・SHOW-WA「君の王子様」

・TWS「plot twist」

・TREASURE「STUPID -JP Ver.-」



■19時頃～

・ILLIT「Magnetic」

・ano「許婚っきゅん」

・尾上右近 × 松田元太(Travis Japan) 超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』より「ブラザー / 君みたいな兄弟」

・KinKi Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」

・JUJU × 菊池風磨(timelesz)「やさしさで溢れるように」

・Perfume「Cosmic Treat」

・星野源「不思議」

・三浦大知 × 宮野真守 × 河野純喜(JO1) × RYUHEI(BE:FIRST)「Missing 」/ 久保田利伸

・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」



●アーティストがリスペクトするアーティスト Part1

柴咲コウ、NAOTO(三代目 J SOUL BROTHERS)、のっち(Perfume)、深澤辰哉(Snow Man)、山田涼介(Hey! Say! JUMP)

■20時頃 ～

・赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」

・工藤静香 × 倖田來未 × MIIHI(NiziU)「慟哭」

・工藤静香 × 増田貴久(NEWS)「嵐の素顔」

・Stray Kids「GIANT」

・Snow Man「ブラザービート」

・timelesz「because」

・NewJeans「How Sweet」

・乃木坂46「歩道橋」

・Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」

・ゆず × 松たか子「Chururi(feat.松たか子)」



■21時頃～

・aespa「Supernova」

・ENHYPEN「Polaroid Love」

・北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ」/ SMAP

・ゴスペラーズ × 増田貴久(NEWS)「ひとり」

・三代目 J SOUL BROTHERS「DEVELOP」

・柴咲コウ「硝子窓」/ King Gnu

・Snow Man「EMPIRE」

・Number_i「INZM」

・NewJeans「Ditto」

・BE:FIRST「Sailing」

・Hey! Say! JUMP「eek!!」

・星野源「光の跡」

・三浦大知「心拍音」

・宮野真守 × 上白石萌音「世界中の誰よりきっと」/中山美穂＆WANDS



●アーティストがリスペクトするアーティスト Part2

井上和(乃木坂46)、MIIHI(NiziU)、宮野真守

●アーティストがリスペクトするアーティスト Part3

阿部亮平(Snow Man)、上白石萌音、金城碧海(JO1)、佐藤勝利(timelesz)

■22時頃～

・AI「Story」

・『Endless SHOCK』2024 カンパニー「Dancing On Broadway」「MUGEN(夢幻)」

・木梨憲武 × AI × Crystal Kay × DOUBLE × 福原みほ × Full Of Harmony × 林和希 × JAY' ED × Mhiro × 露崎春女「伝えなくちゃ」

・倖田來未 × TREASURE(T5)「人魚姫」

・THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

・DISH//「朝、月面も笑っている」

・東方神起「SWEET SURRENDER」

・Travis Japan「BO$$Y」

・NiziU「BELIEVE」

・浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」

・BEGIN「島人ぬ宝」



●アーティストがリスペクトするアーティスト Part4

北村匠海(DISH//)、こっちのけんと、三浦大知

●アーティストがリスペクトするアーティスト Part5

川村壱馬(THE RAMPAGE)、SHUNTO(BE:FIRST)、白岩瑠姫(JO1)

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