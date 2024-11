フジテレビ系音楽特番『2024FNS歌謡祭』(12月4日・11日18:30~)の第3弾出演アーティスト11組が発表された。

司会の相葉雅紀

第1夜には、俳優・歌手としても活躍する松たか子の18年ぶりの出演が決定。ゆずと共に、自身が出演するCMソング「Chururi(feat.松たか子)」をテレビ初披露する。

バナナマンの設楽統と日村勇紀扮するフォークデュオ・赤えんぴつが満を持して『FNS歌謡祭』のステージに初登場。今年、日本武道館で単独ライブ2Daysを成功させ勢いを増す彼らがスペシャルメドレーを披露する。

ENHYPENはクリスマスのユニバーサル・スタジオ・ジャパンで人気キャラクターたちとコラボレーション。デビュー曲「Magnetic」がTikTokチャレンジブームを巻き起こし 爆発的ヒットとなったILLIT(アイリット)が初出演する。

さらに、歌舞伎界のプリンス・尾上右近が初出演。超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の劇中歌を松田元太(Travis Japan)と共にテレビ初披露する。

第2夜には、世界的アーティストで、音楽プロデューサー、トラックメーカー、作曲家、編曲家、ソングライター、そして、DJとして活躍するゼッドの初出演が決定。現在放送中のアニメ『ドラゴンボールDAIMA』の主題歌「ジャカ☆ジャ~ン」をC&Kと、エンディングテーマ「NAKAMA」をAIと披露する。さらに、JAEJOONG(ジェジュン)の出演も決定した。 香取慎吾は、9年ぶりに『FNS歌謡祭』生放送のスタジオに登場。自らが主演を務める来年1月スタートのドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』の主題歌「Circus Funk(feat. Chevon)」をどこよりも早く披露する。

出演アーティスト

【第1夜】

AI

★ILLIT

★赤えんぴつ

ano

家入レオ

aespa

NCT DREAM

『Endless SHOCK』2024カンパニー

★ENHYPEN

★尾上右近

上白石萌音

木梨憲武

KinKi Kids

工藤静香

倖田來未

ゴスペラーズ

こっちのけんと

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

柴咲コウ

JUJU

Stray Kids

Snow Man

timelesz

DISH//

TWS

東方神起

Travis Japan

TREASURE

Number_i

NiziU

NewJeans

乃木坂46

Perfume

浜崎あゆみ

ハローキティとサンリオの仲間たち(クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ)

BE:FIRST

BEGIN

Hey! Say! JUMP

星野源

増田貴久(NEWS)

★松たか子

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

宮野真守

薬師丸ひろ子

★ゆず

【第2夜】

★AI

INI

IMP.

aiko

生田絵梨花

幾田りら

HY

AKB48

★香取慎吾

King & Prince

コレサワ

櫻坂46

THE ALFEE

★C&K

★JAEJOONG(ジェジュン)

GENERATIONS

GEMN

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

★ゼッド

★タイトル未定

TERU(GLAY)

なにわ男子

新浜レオン

乃紫

羊文学

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

宝鐘マリン

僕が見たかった青空

マカロニえんぴつ

松本孝弘(B’z)

宮本浩次

ミュージカル『ウェイトレス』(高畑充希・ソニン・LilLiCo)

ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』(城田優)

Mega Shinnosuke

RIIZE

LiSA

Little Glee Monster

LE SSERAFIM

※★は追加アーティスト

