20日、都内で『RIZIN DECADE追加対戦カード発表記者会見』が行われ、榊原信行CEO、上田幹雄、エドポロキング、久保優太、YA-MAN、桜庭大世、 矢地祐介が登場した。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】久保優太、無敗のシェイドゥラエフと対戦に意気込みも…記者の質問に“久保節”で対応 『RIZIN DECADE追加対戦カード発表記者会見』
https://youtu.be/KE41DSVOzeg
🎬【RIZIN】桜庭和志の息子・大世、ベテラン矢地祐介と対戦へ！記者の質問にも相手からの強気発言にも笑顔見せる 『RIZIN DECADE追加対戦カード発表記者会見』
https://youtu.be/WeTIeLFlsVo
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