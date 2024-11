バンダイスピリッツは、『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』より「S.H.MonsterArts アンギラス(1972)」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年5月発送予定。

『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』で「ゴジラ」と戦いを共にした、暴龍こと「アンギラス(1972)」がS.H.MonsterArtsに登場。

原型はセキケンジ氏により立体化。手原型で造形を行うことで「アンギラス」の独特なディテールを追求し、背中の特徴的な棘は一体成型で再現されている。

彩色も当時の様々なスチール写真資料をもとに「アンギラス」らしいイメージを再現。背中部分を腹部パーツに接続することで、上半身と下半身を独立して可動させることができ、前屈などの表情付けが可能に。

TM & (C) TOHO CO., LTD.