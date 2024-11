サンエックスは、「すみっコぐらし」より、人気の「サクマいちごみるくキャンディ」とコラボレーションをした「すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディ」の新アイテムを、2024年12月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売する。

世代を問わず人気の「サクマいちごみるくキャンディ」と、「すみっコぐらし」が待望のコラボレーション。文房具からデイリーアイテムまで豊富なラインナップとなっている。

その他のアイテムは「すみっコぐらし通信(オフィシャルサイト)」から確認できる。

(c)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.