BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、「一番くじ すみっコぐらし ~とかげのキラキラな夜~」(メーカー希望小売価格1回700円)を11月9日より順次発売する。

一番くじ すみっコぐらし ~とかげのキラキラな夜~

同商品は、「とかげとおかあさん」をテーマにした「すみっコぐらし」の一番くじ。バスライト、ぬいぐるみ、ルームソックス、フェイスタオル、おやくだちコレクション、みだしなみコレクション、入浴料コレクション、ブランケットをラインナップした。

A賞 とかげとおかあさん バスライト(消灯イメージ)

A賞は、浴槽に浮かべることができる「とかげとおかあさん」のバスライト。バスライトは、「すみっコぐらし」の一番くじシリーズで初登場のアイテムだ。B賞からD賞は冬の装いを身にまとった、とかげ、しろくま、えびふらいのしっぽのぬいぐるみ。E賞はとかげのデザインがかわいい、もこもこ生地のルームソックス。寒い日も足元を可愛く彩る。

その他にも、すみっコたちが集合したフェイスタオルや化粧品などを入れられる巾着、コンパクトサイズの缶ミラー、小物を入れられる缶ケースのアソートから選べるおやくだちコレクション、手軽に髪の毛をまとめられるシュシュと、使いやすいジャガード仕様ハンドタオルのアソートから選べるみだしなみコレクション、ぽかぽかバスタイムが楽しめる入浴料コレクションなど、日常使いのできるアイテムをラインナップした。

E賞 もこもこルームソックス(全1種) 約23~25cm

F賞 フェイスタオル(全1種) 約80cm

G賞 おやくだちコレクション(全5種) 巾着…約18cm/缶ミラー…約7cm/缶ケース…約8cm

H賞 みだしなみコレクション(全6種) シュシュ…約10cm/タオル…約20cm

I賞 入浴料コレクション(全6種) 固形入浴料…約4cm・40g / 粉末入浴料…約10cm・40g

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、イルミネーションを楽しむすみっコたちがデザインされたクッションとブランケットのセットを用意。A賞と同仕様のバスライトが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

ラストワン賞

「一番くじ すみっコぐらし ~とかげのキラキラな夜~」は、1回700円。種類数は全9等級23種+ラストワン賞。ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで11月9日より順次発売。

(C)2024 San-X Co., Ltd. ALL Rights Reserved.