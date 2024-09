バンダイスピリッツは、『ムービーモンスターシリーズ煌光』より「ムービーモンスターシリーズ煌光 バーニングゴジラ」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月27日16時より予約開始、2025年3月発送予定。

リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」に、新機軸のブランド「ムービーモンスターシリーズ煌光(かがやき)」が誕生。その記念すべき第1弾として、2025年に30周年を迎える「バーニングゴジラ」を立体化した。

ソフビフィギュアでありながら、本体内部の2か所にLEDユニットを収納できる構造になっており、付属のLEDユニット2つを頭部と尾部にセットすることで、バーニングゴジラの体内を眩く照射する。

1995年に公開された映画『ゴジラVSデストロイア』の劇中において、メルトダウン寸前の中煌々と光るバーニングゴジラの雄姿を再現。付属のLEDユニットは、電源スイッチのON/OFFで点灯と消灯の切り替えができるほか、電池交換も可能だ。

LEDの透過性を再現するため、ソフビ本体はクリアーオレンジで成型した上から肌の黒色を塗装。バーニングゴジラの頭部・尾部パーツはこの商品のために新規造形しており、特徴的なキバのディテールなど、細部の造形が進化している。

