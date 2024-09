バンダイは、『ゴジラ-1.0』より「プチラマEX ゴジラ-1.0 ゼロからマイナス1【特典付きセット】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。

国内外でも超絶話題の『ゴジラ-1.0』の名シーンを迫力のジオラマで立体再現。

ついに「プチラマEX」にゴジラが登場。しかも大きめのジオラマとしての劇中の印象的なシーンをセレクト、長年培ってきた技術をふんだんに盛り込んだジオラマフィギュアの決定版で迫力のシーンを追体験できる。

さらに、プレミアムバンダイセット販売特典として、「抗う術」のゴジラが台座とのコンパチブルとなる豪華仕様となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.