グッドスマイルカンパニーは、『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より「初音ミク」の世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」の10周年キービジュアルの姿をねんどろいど化した、「ねんどろいど 初音ミク MIKU EXPO 10th Anniversary Ver.」の予約を2024年9月13日より開始した。

「ねんどろいど 初音ミク MIKU EXPO 10th Anniversary Ver.」

セット内容は、プラスチック製の塗装済み可動フィギュア、専用台座、3種の表情パーツ、そしてオプションパーツとなっている。表情パーツは「歌唱顔」「ウィンク顔」「笑顔」の3種類で、オプションパーツには、「MY MIKU」や「おだんご髪パーツ」などが付属する。全高は約100mmでノンスケール。

発売月は2025年4月で、価格は8,500円。発売・販売元はグッドスマイルカンパニー。

Art by 岩十 (c) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net