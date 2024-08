バンダイスピリッツは、『ゴジラ-1.0』より「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売を実施。受付期間は2024年08月26日の12時〜2024年08月28日の23時で、2024年8月下旬に当選を発表する。発送は2024年11月13日。

2024年11月13日発送「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.」(17,600円)

『ゴジラ-1.0』より、「ゴジラ (2023)」の放射熱線Ver.がフィギュアイベント「TAMASHII NATION 2024」の開催記念商品として登場する。

本体は劇中で使用された3Dデータをもとに、酒井ゆうじによる原型・彩色・造形プロデュースで立体化。広い可動域により「ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.」に相応しいポージングを可能にしている。

また、クリアパーツに彩色を施した背びれに加えて、放射熱線を放つシーンを表現できる放射熱線エフェクトを付属。「ゴジラ」と対峙する飛行機も付属しているので、劇中でのドラマチックなシーンを再現することができる。商品サイズは全高約160mm。

(C)TM & (C) TOHO CO., LTD