プレックスは、『ゴジラ-1.0』より「アルティメットジオラママスターライン 『ゴジラ-1.0』 ゴジラ(2023)日本版」(356,290円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

「プライム1スタジオ」製造の『ゴジラ-1.0』巨大ジオラマが「マルピー商店」より発売決定!崩れゆく銀座、逃げ惑う人々、放たれる絶望の光。無から負へ落ちる恐怖を、精巧な巨大ジオラマで再現する。

高度なVFX技術を駆使し、怪獣王の70周年記念を飾った『ゴジラ-1.0』。山崎貴監督によるこのゴジラ映画の新たな金字塔が、ハイエンド・コレクタブルとして登場する。

後悔、無力感に苛まれる戦後の日本。そこに突如現れた怪獣の恐怖を、スクリーンのスペクタクルと共に職人の技巧で再現。モチーフに選んだのは、破壊の嵐が吹き荒れる銀座。蹂躙する者とされる者、両者の姿をコントラスト豊かに描き出している。

映画のキービジュアルを意識したゴジラのポーズは、禍々しさと神々しさの境界線上に成立させたもの。吸い込まれるような瞳、体表、逞しい筋肉といった特徴的なディテールも、多彩な塗装技術を用いて緻密に表現されている。さらに口腔と背びれはLEDで青白く発光。直後に訪れる、絶望の光景が脳裏によみがえるはず。

もうひとつの主役である、ジオラマベースも見応え十分な仕上げ。崩れ行くビル、打ち捨てられた都電や自動車、巨大な足を背後に逃げ惑う人々。ゴジラに襲われるリアリティを感じることができる。タイトルロゴスタンドを添えて楽しんでみたい。

TM & (C) TOHO CO., LTD.