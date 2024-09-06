Sun Emperorは9月1日、ユーザーの声を集めて企画・製作した特定小型原付の新型ハイスペック電動モビリティ「Easy」(イージー)の予約受け付けを開始した。公式オンラインショップにて、特別価格で200台限定の予約を受け付ける。
特別価格で11万円台から!
Sun Emperorは特定小型原付「SS1」を筆頭に、国内販売店数400店以上の販売店を誇る電動モビリティメーカー。「Easy」は2023年7月の道交法改正により新たに加わった新しい車両区分「特定小型原付」の新しい乗り物だ。
現在販売中の人気車種「SS1」から得た経験やユーザーから届いた意見に基づき、“見た目や気軽さは自転車"のようで“性能は電動バイク"という、自転車とバイクの"いいとこ取り"をした新たな特定小型原付を開発した。
"免許不要"で乗れて、車道・歩道が走行可能。16歳以上の学生の通学や、免許返納後のシニアの移動手段、若者から年配者まで幅広く愛用できる、新たなパーソナル電動モビリティとなっている。
【Easy 基本スペック】
・区分:(特例)特定小型原動機付自転車
・展開サイズ:全長 1,310mm/全幅 590mm/全高 1,080mm
・折り畳みサイズ:全長 730mm/全幅 560mm/全高 600mm
・車体重量:約25.7kg(バッテリー含む)
・バッテリー重量:約4.1kg
・最大荷重:120kg
・適応身長:140cm以上
・ブレーキ:前後ディスクブレーキ
・走行モード:車道/歩道
・速度:車道走行モード最高速度20km/h/歩道走行モード最高速度6km/h
・バッテリー:リチウムイオン(48V・13Ah)
・モーター:後輪駆動500W
・充電時間:約7時間 *1
・一充電走行距離:最大約80km *2
・タイヤサイズ:14×2.125インチ
・保証期間:購入より1年
・付属品:充電器・簡易工具・説明書
【販売情報】
販売開始日時:2024年9月1日
販売先:Sun Emperor公式オンラインショップ
販売台数:200台
カラー:Pure Black/Pure White
車両区分:特定小型原動機付自転車/特例特定小型原動機付自転車
先行予約限定販売価格:115,500円〜140,250円 ※一般販売価格165,000円
製品の最新情報や、お得な割引情報、先行販売日時などの情報は「Sun Emperor公式LINE」にて配信となる。まずは友だち追加から始めてみてはいかがだろうか。