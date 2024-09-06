Sun Emperorは9月1日、ユーザーの声を集めて企画・製作した特定小型原付の新型ハイスペック電動モビリティ「Easy」(イージー)の予約受け付けを開始した。公式オンラインショップにて、特別価格で200台限定の予約を受け付ける。

特別価格で11万円台から!

Sun Emperorは特定小型原付「SS1」を筆頭に、国内販売店数400店以上の販売店を誇る電動モビリティメーカー。「Easy」は2023年7月の道交法改正により新たに加わった新しい車両区分「特定小型原付」の新しい乗り物だ。

現在販売中の人気車種「SS1」から得た経験やユーザーから届いた意見に基づき、“見た目や気軽さは自転車"のようで“性能は電動バイク"という、自転車とバイクの"いいとこ取り"をした新たな特定小型原付を開発した。

"免許不要"で乗れて、車道・歩道が走行可能。16歳以上の学生の通学や、免許返納後のシニアの移動手段、若者から年配者まで幅広く愛用できる、新たなパーソナル電動モビリティとなっている。

【Easy 基本スペック】

・区分:(特例)特定小型原動機付自転車

・展開サイズ:全長 1,310mm/全幅 590mm/全高 1,080mm

・折り畳みサイズ:全長 730mm/全幅 560mm/全高 600mm

・車体重量:約25.7kg(バッテリー含む)

・バッテリー重量:約4.1kg

・最大荷重:120kg

・適応身長:140cm以上

・ブレーキ:前後ディスクブレーキ

・走行モード:車道/歩道

・速度:車道走行モード最高速度20km/h/歩道走行モード最高速度6km/h

・バッテリー:リチウムイオン(48V・13Ah)

・モーター:後輪駆動500W

・充電時間:約7時間 *1

・一充電走行距離:最大約80km *2

・タイヤサイズ:14×2.125インチ

・保証期間:購入より1年

・付属品:充電器・簡易工具・説明書









Color - 上・Pure Black、下・Pure White

【販売情報】

販売開始日時:2024年9月1日

販売先:Sun Emperor公式オンラインショップ

販売台数:200台

カラー:Pure Black/Pure White

車両区分:特定小型原動機付自転車/特例特定小型原動機付自転車

先行予約限定販売価格:115,500円〜140,250円 ※一般販売価格165,000円

価格一覧表

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