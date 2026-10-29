三菱自動車工業の新型SUV「パジェロ」が10月29日に国内正式デビューを果たした。気になる価格やライバルは?

走行シーンを激写! 新型「パジェロ」を動画で確認

箱根・芦ノ湖で撮影してきた写真もあります! 新型パジェロを一気に見る

新型パジェロは4グレード展開、価格は619.3～795.08万円

新型パジェロは、三菱自動車の技術を集めたクロスカントリーSUVであり、同社ブランドをけん引するフラッグシップモデルだ。商品価値としては「コンフィデンス」「コンフォート」「プレステージ」の3点を掲げ、本格四輪駆動車としての走破性や耐久信頼性と、乗用車としての扱いやすさや快適性を融合することで、上質感と存在感を高めたという。

三菱ブランドをけん引するフラッグシップモデルとして登場した新型パジェロ

ボディサイズは先代よりひと回り大きな全長4,920mm、全幅1,925mm、全高1,910mm、ホイールベース2,870mm。さらに、先代では背面に背負っていたスペアタイヤを床下に移動したことで、室内長は240mm伸びて2,775mmに。室内幅は1,575mm、室内高は1,235mmとしている。

ボディは先代よりひと回り大きくなった

パワートレインは、3.2L直列4気筒ターボディーゼルを搭載していた先代からダウンサイジングを果たした2.4L直列4気筒ターボディーゼルと8速ATの組み合わせの1択。最高出力150kW、最大トルク480Nm、WLTCモード燃費12.1km/L(先代のファイナルエディションはJC08モードで10.0km/L)は、いずれも先代を上回る性能を発揮する。これに合わせて、燃料タンクは88Lから80Lへと縮小されている。

国内仕様は、走行性能や信頼性を重視する層と、上質な移動体験やデザインを重視する層の両方を想定。それに合わせた商品展開として、走る喜びを重視するクロスカントリーSUV仕様の「GLS」(619.3万円)、「GSR」(676.5万円)と、所有する喜びを重視するフラッグシップ仕様の「エクシード」(693万円)、「スーパーエクシード」(795.08万円)の2軸4グレード展開とした。

まず「GLS」は、S-AWCやスーパーセレクト4WD-Ⅱ、7つのドライブモードを搭載し、走破性を追求したベーシックモデル。次の「GSR」はGLSの装備をグレードアップし、ルーフレールやリアデフロックも装備した、アクティブに楽しめるタフネスモデルとした。

「エクシード」は精悍な20インチホイールや存在感のあるダイナミックフローライトを装備した、こだわりのプレミアムモデル。それより100万円以上高い「スーパーエクシード」は、高音質の「ダイナミックサウンドヤマハアルティメット」やセミアニリン本革3列シートなどを装備した、パジェロのすべての魅力を備えたハイエンドモデルとなる。

GLSとエクシードは、他の2グレードより遅れて2027年4月に生産開始の予定だ。

スーパーエクシードはセミアニリン本革の3列シートを装備

ボディ色は新色の「アーマーカッパーメタリック」「ファントムブルーメタリック」を含む単色7色と、「ジェットブラックマイカルーフ」の2トーン4色の計11色展開。また、ディーラーオプションとして、アーマーカッパー色を随所に取り入れ、上質で洗練された存在感を演出する「クラシックモダンスタイル」や、マットブラックを基調とした精悍で重厚なたたずまいを際立たせた「アーバンシフトスタイル」を用意する。

ボディ色は単色7色と2トーン4色の計11色

新型パジェロのライバルは?

箱根・芦ノ湖で開催された新型パジェロの撮影会では、最上級グレードの「スーパーエクシード」が用意されていた。日本の剣道に通じる内面の強さを表したというフロントフェイスや、左右が力強く盛り上がったボンネット、初代パジェロのロールバーから着想を得たというCピラーなどを備えた、スクエアで塊感のあるエクステリアだ。

剣道に通じる内面の強さを表したというフロントフェイス

Cピラーは初代パジェロのロールバーから着想を得たという

インテリアは2枚の14.3インチ大型ディスプレイで構成する「モノリスディスプレイ」、日本の伝統工芸「木目込み」の手法を用いたソフトマテリアルのインストルメントパネルやドアトリム、キャメルとブラックの2トーンコントラストが美しいセミアニリンレザーシートなど豪華な設え。内外装とも上質感たっぷりだ。

キャメルとブラックの2トーンが美しいセミアニリンレザーシート

これなら、よりハイパワーなディーゼルやハイブリッドをパワートレインとするトヨタ自動車「ランドクルーザー300」シリーズや、さらに大きなボディに3.5LのV型6気筒ツインターボを搭載し、ダイヤモンドステッチを採用した豪華なフルレザーシートを備えた日産自動車のフラッグシップ「パトロール」(日本では2027年度前半に発売予定)にも引けを取らない出来栄えだと断言できる。

また「GSR」は、三菱車にとって走りの象徴となるグレード名だ。「グランド・スポーツ・レーシング」や「グランド・スポーツ・ラリー」の略称とされ、古くからの三菱ファンには響く名前であり、最近ではピックアップトラック「トライトン」で復活した。筆者にとっても、免許取りたての最初のクルマとして欲しかった「ギャランGTO GSR」や「ランサー・セレステGSR」(1970年代のもので、いずれもハイパワーな有鉛ハイオクガソリン仕様だった)などが頭に浮かんでくる。

インテリアはスーパーエクシードのような豪華装備ではなく、より走りに特化したものなので、こちらのライバルとしては「ランクル250」や、より高価ではあるがランクル300のホットモデルである「GR SPORT」などが考えられる。

トヨタ「ランドクルーザー300 GR SPORT」

【フォトギャラリー】新型「パジェロ」