三菱自動車工業の新型「パジェロ」に試乗した。といっても、撮影会でちょっとだけ動かしてみた程度ではあるのだが、初めて運転してみた印象をお伝えしたい。まずはエンジンから見ていこう。

撮影会で新型パジェロをちょっとだけ動かしてみた

走行シーンを激写! 新型「パジェロ」を動画で確認

走行シーンを激写! 新型パジェロの写真を一気に見る

ディーゼルターボエンジンを拝見

新型パジェロのボンネット先端は高い位置にあるため、開けるのはちょっと大変だ。ただ、既存のオフロード車に多い金属のステーで支えるタイプではなく、強力なボンネットダンパーによって軽い力で上げることができるのは高級車の証だ。

お目見えするのは、胸まである高い位置に搭載された排気量2,439ccの「4N16型」直列4気筒クリーンディーゼルエンジン(コモンレール式DI-Dインタークーラー付きシングルターボ)。最高出力150kW(204PS)/3,500rpm、最大トルク480Nm/1,750～2,500rpmを発生する。

4代目パジェロが搭載していた3.2Lの「4M41型」直列4気筒ディーゼルターボは140kW/3,500rpm、441Nm/2,000rpmを発生していたから、排気量が約25％も減っているにもかかわらず、出力は約7％、トルクは約9％向上している。燃料の噴射制御や圧縮比に関する技術進化によるもので、さすがは最新のエンジンである。当然、燃費も先代の10.0km/L(JC08モード)から12.1km/L(WLTCモード)へと伸び、排出ガス性能もアップしている。

全高が1,910mmもあるので、ドライバーズシートも当然高い位置にあるのだが、Aピラーやダッシュボード端(PAJEROのエンボス加工入り)にある丈夫そうなグリップをつかめば簡単に着座できる。運転席は「トライトン」に比べてアイポイントを高め、Aピラーを立て、フードの両側を持ち上げることで、見晴らしと見切りを確保する設計だ。

Aピラーには丈夫そうなグリップを装備

ダッシュボード端のグリップにはPAJEROのエンボス加工が入る

エンジンスタートボタンは、ダッシュセンターというか、センターコンソール奥右側のちょっと見えにくい位置にあるので、最初は「あれ、どこに?」という感じだったが、すぐに慣れてまあ問題なし。押せばすぐに2.4Lディーゼルターボが目覚める。

エンジンスタートボタンはセンターコンソール奥の右側にある

車外でアイドリング音を聞いていると、さすがにディーゼルエンジンらしい「ガラガラ」音が耳につくが、昔のように金属音が耳障りなものではなく、「ガ」の角が丸められた優しい音になっている。一方、車内に入ってしまえば全く気にならない、といえるくらい遮音は徹底されている。グレードによってはもう少し音が侵入してくるものもあるかもしれないが、スーパーエクシードに関してはほぼ完璧だ。

動かしてわかったスムーズな乗り味

今回の撮影会に先立って開催された新型パジェロのワールドプレミアで展示されていたのは、ASEANやアフリカ、中南米などハードな使用環境に適した、AT本体とつながる従来型のゲート式シフトレバーを採用したロバスト性重視の仕様だった。

ワールドプレミアで展示されていた仕様は従来型のゲート式シフトレバーを採用

一方、日本を含む先進地域では、低く四角い形状のシフト・バイ・ワイヤー方式のシフトレバーを採用している。自動運転などを見据え、操作系をAT本体から切り離すという考えから用いられたもので、日本以外ではフィリピン向けも同じシフトを採用しているそうだ。そのレバーの操作感覚がふわりと優しいのがまた意外なところ。軽さとスムーズさは、本格オフロードモデルというよりも高級乗用車のようなタッチで、スーパーエクシードが持つ世界観のようなものをよく表している。

ステアリングの握りは思っていたより太く剛性感のあるもので、オフロードというよりスポーツカー的なものを感じさせる。

シフトレバーを引いてDに入れ、アクセルを軽く踏み込むと、ほんの一瞬のタイムラグの後にクラッチがつながって、大きなボディがスイッと動き出す。アイドリングからちょっと上の回転域ですでに最大の480Nm近いトルクが出ているので、これはもう当たり前。8速ATのつながりもスムーズかつ滑らかで、これも高級乗用車感につながっている。

太いステアリングをグイッと回すと、大きなボディが即座に向きを変えてくれるのもちょっと意外だった。ラダーフレームを採用しているので、もっとゆったりした挙動を示すのかと思っていたが、高張力鋼板の採用拡大で軽量化を図るとともに、フレーム断面積の拡大によってねじり剛性と曲げ剛性が高まったことで、ラダーフレームのネガな面がしっかりと消えていて、乗り心地がフラットでとても快適なのだ。

ラダーフレームながら挙動はゆったりしすぎず軽快

乗り心地はフラットでとても快適

とにかく、3代目、4代目と続いたビルトインフレームモノコック構造から、純粋なラダーフレーム構造に戻ったというのは、それだけでファンの心をつかむアピールポイントになるのは間違いないところだろう。

3代目パジェロはビルトインフレームモノコック構造を採用していた

三菱のラリードライバーである増岡浩氏は「本当に速いマシンとは、過酷なレースを終えてもまだまだ走っていたいと思わせるような疲れないクルマだ」と語っているが、新型パジェロはまさに、そんなクルマを目指しているようだ。

「S-AWC」によるオールラウンドの走りとは

新型パジェロが走りのために搭載するのが、意のままの操縦性と卓越した安定性を実現する車両運動統合制御システム「スーパーオールホイールコントロール」(S-AWC)だ。4WDシステムは、高い悪路走破性と日常での使いやすさを両立した「スーパーセレクト4WD-Ⅱ」を採用しており、走行シーンに応じて2H(後輪駆動)、4H(フルタイム4WD)、4HLc(センターデフロック)、4LLc(ローギア+センターデフロック)をドライバーの意思で選ぶことができる。

操作はシフトレバー手前のダイヤルを回すだけというシンプルなもので、専用シフトレバーがニョキっと生えていた過去のモデルとは大きく異なる。

駆動モードはシフトレバー手前のダイヤルで切り替える

ダイヤルを回すだけのシンプルな操作

過去のモデルでは専用のトランスファーレバーが生えていた

コックピットメーター内に作動状況が表示されるのが楽しく、センターデフロックがつながるとその部分がオレンジ色に輝いてわかりやすい。

また、各走行シーンに応じてノーマル/エコ/グラベル/スノー/マッド/サンド/ロック(岩)の7つのドライブモードを設定。走行面ではさらに、フロントブレーキにより左右のトルクを制御する「AYC」や、滑りやすい路面で駆動力を最適に配分する「ASTC」、制動時のタイヤロックや横滑りを制御する「ABS」などが統合制御され、さまざまな天候や路面において安心・安全で快適なドライブが可能になるとしている。

【フォトギャラリー】新型「パジェロ」