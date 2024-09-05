バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース"LIMITED EDITION" ボア・ハンコックVer.BB_EX 20th Anniversary」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2024年9月6日の13時より予約受付開始、2025年1月発送予定。

2025年1月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース"LIMITED EDITION" ボア・ハンコックVer.BB_EX 20th Anniversary」(16,500円)

20周年を迎えた「Portrait.Of.Pirates ワンピース」より、Ver.BB(bathing beauty=水着の美女)シリーズの海賊女帝ボア・ハンコックが限定カラーになって再登場する。

このアイテムは、ユーザー参加型特別企画「P.O.P.20周年記念!帰ってきたVer.BB!!わらわを再びお主色に染めてみよ!」において、1位になったデザインを商品化したもの。作中で印象的だった衣装をモチーフにした水着の模様を完全にリペイントし、深みのあるメタリックな紫に"九蛇"の模様を落としこんだ特別感のあるアイテムに仕上げている。

本体サイズは全高約135㎜、全長約210mm。鑑賞の幅を広げてくれる専用のミラー台座も付属する。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション