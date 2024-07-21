7月28日にさいたまスーパーアリーナで行われる『Yogibo presents 超RIZIN.3』で、皇治との因縁のMMAマッチに臨む芦澤竜誠。試合１週間前に行われた記者会見の直後、マイナビニュースの取材に応じてくれた。
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（オススメ動画）
🎬【超RIZIN】芦澤竜誠 vs 皇治、やはり舌戦で火花を散らす 朝倉vs平本戦の特別ベルトにちなみ「お前“ラストマン”だよ」『Yogibo presents 超RIZIN.3』出場選手登壇記者会見
https://youtu.be/qjwvjdouFqk
🎬【超RIZIN】朝倉未来、平本蓮と距離を保ちつつ にらみ合い 会場を独特の緊張感が包む『Yogibo presents 超RIZIN.3』出場選手登壇記者会見
https://youtu.be/_7cG02RlhNY
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