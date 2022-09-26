皇治クとの対決を終えたジジが25日、『超RIZIN』試合後インタビューに登場した。
RIZIN FF 公式サイト
https://jp.rizinff.com/
（オススメ動画）
🎬【超RIZIN】“メイウェザーの付き人”ジジ、皇治対策で「第３のパンチ」を練習！？パワーあふれる普通のパンチにも注目『超RIZIN』フロイド・メイウェザー公開練習
https://youtu.be/0aIYi2VL5OE
🎬【超RIZIN】皇治、メイウェザーと戦うのは「俺しかない」と豪語？ 『超RIZIN』試合後インタビュー
https://youtu.be/qIY4k6MZRFQ
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi