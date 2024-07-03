嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2024FNS歌謡祭 夏』が、きょう3日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18:30～
・SHOW-WA「君の王子様」
・DA PUMP × JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
・DISH//「朝、月面も笑っている」
・日向坂46「君はハニーデュー」
・FANTASTICS「ブレイクライン」
・ME:I「Click」
●平成→令和リバイバルヒットメドレー
・日向坂46「さくらんぼ」/ 大塚愛
・WEST.「キセキ」/ GReeeen
・超ときめき・宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」/ 松浦亜弥
・TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
・ME:I「Gee」/ 少女時代
・増田貴久（NEWS）× Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」/ back number
・日向坂46 × 超ときめき&・宣伝部「気分上々↑↑」/ mihimaru GT
・増田貴久（NEWS）× WEST. × Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」/ ORANGE RANGE
■19:00頃～
・アリス「今はもうだれも」
・WEST. × 柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
・Aぇ! group「《A》BEGINNING」
・Omoinotake「幾億光年」
・KIM CHAEWON (LE SSERAFIM)× アイナ・ジ・エンド「First Love」/ 宇多田ヒカル
・KREVA「Expert」
・KREVA × Number_i「イッサイガッサイ」
・郷ひろみ × ももいろクローバーZ“最強マッシュアップGO!GO-Z!”
「GOLDFINGER‘99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」
・超ときめき・宣伝部「最上級にかわいいの!」
・東方神起 × 中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
・バブルガム・ブラザーズ × FANTASTICS「WON'T BE LONG」
・満島ひかり × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」/ スピッツ
・ミュージカル『モーツァルト!』（古川雄大 × 京本大我）「僕こそ音楽」
■20:00頃～
・アイナ・ジ・エンド × アオイヤマダ「Frail」
・倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
・SUPER BEAVER「切望」
・菅田将暉「くじら」
・Da-iCE × 超特急
「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
・DISH//「笑えれば」/ ウルフルズ
・Def Tech × BE:FIRST「My Way」
・MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
・LE SSERAFIM「EASY」
■21:00頃～
・稲葉浩志「Stray Hearts」
・Snow Man「BREAKOUT」
・反町隆史 × BLUE ENCOUNT「POISON」
・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」
・Number_i「BON」
・NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
・NEWS × チアリーマンズ「生きろ」
・ゆず「Chururi」
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