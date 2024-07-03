嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2024FNS歌謡祭 夏』が、きょう3日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18:30～

・SHOW-WA「君の王子様」

・DA PUMP × JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」

・DISH//「朝、月面も笑っている」

・日向坂46「君はハニーデュー」

・FANTASTICS「ブレイクライン」

・ME:I「Click」



●平成→令和リバイバルヒットメドレー

・日向坂46「さくらんぼ」/ 大塚愛

・WEST.「キセキ」/ GReeeen

・超ときめき・宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」/ 松浦亜弥

・TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」

・ME:I「Gee」/ 少女時代

・増田貴久（NEWS）× Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」/ back number

・日向坂46 × 超ときめき&・宣伝部「気分上々↑↑」/ mihimaru GT

・増田貴久（NEWS）× WEST. × Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」/ ORANGE RANGE

■19:00頃～

・アリス「今はもうだれも」

・WEST. × 柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」

・Aぇ! group「《A》BEGINNING」

・Omoinotake「幾億光年」

・KIM CHAEWON (LE SSERAFIM)× アイナ・ジ・エンド「First Love」/ 宇多田ヒカル

・KREVA「Expert」

・KREVA × Number_i「イッサイガッサイ」

・郷ひろみ × ももいろクローバーZ“最強マッシュアップGO!GO-Z!”

「GOLDFINGER‘99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」

■20:00頃～

・SEVENTEEN「MAESTRO」・超ときめき・宣伝部「最上級にかわいいの!」・東方神起 × 中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」・バブルガム・ブラザーズ × FANTASTICS「WON'T BE LONG」・満島ひかり × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」/ スピッツ・ミュージカル『モーツァルト!』（古川雄大 × 京本大我）「僕こそ音楽」

・アイナ・ジ・エンド × アオイヤマダ「Frail」

・倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」

・SUPER BEAVER「切望」

・菅田将暉「くじら」

・Da-iCE × 超特急

「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」

・DISH//「笑えれば」/ ウルフルズ

・Def Tech × BE:FIRST「My Way」

・MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

・LE SSERAFIM「EASY」



■21:00頃～

・稲葉浩志「Stray Hearts」

・Snow Man「BREAKOUT」

・反町隆史 × BLUE ENCOUNT「POISON」

・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」

・Number_i「BON」

・NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」

・NEWS × チアリーマンズ「生きろ」

・ゆず「Chururi」

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