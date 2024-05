バンダイスピリッツは、『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より「UA Monsters KONG with SUKO From映画『GODZILLAxKONG The New Empire』」(25,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年10月発送予定。

映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より、「KONG(2024)」が新たな仲間である「SUKO」とセットになってUA Monsters シリーズに再登場する。

本体は、2021年に販売を終了した「KONG(2021)」をベースに、2024版として頭部を新造形し、全身のカラーリングもリニューアル。独特の筋肉質なフォルムはもちろん、細部まで緻密に造形された毛並みや、牙を向き咆哮する凶暴な表情などを全高約300㎜で再現している。

また、セットとなる相棒の「SUKO」も対比スケール(全高約165㎜)で忠実に立体化。それぞれ関節部分は自由にポージングができる回転式で、コングが作中で振りかざす斧の武器も付属する。

(C) 2024 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary