バンダイスピリッツは、『ゴジラxコング 新たなる帝国』より「S.H.MonsterArts GODZILLA (2024) EVOLVED Ver. FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年10月発送予定。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』より「GODZILLA (2024) EVOLVED Ver.」がS.H.MonsterArtsに登場。「ゴジラ」造形の第一人者である酒井ゆうじ氏が、劇中で使用された3Dデータを元に原型・彩色・造形プロデュースした完全新規造形で立体化される。

広い可動域によって「GODZILLA (2024) EVOLVED Ver.」らしいポージングが可能。咬筋筋膜部分のパーツが口の開閉に合わせて連動可動するほか、付属の交換用手首を使用することで、躍動感あふれるイメージを再現できる。サイズは全高約160mm。

(C)2024 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary