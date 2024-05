SCANDAL全国ツアー「LUMINOUS」中間報告！ 初日の広島公演を振り返り「いい幕開けだった」「あらためて好きになったよ、広島」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月29日(月・祝)の配信では、4月2日(火)からスタートした「SCANDAL TOUR 2024 “LUMINOUS”」の中間報告をお届けしました。HARUNA:今回は、ニューアルバム『LUMINOUS』のツアー中ということで、「実録! ルミナス、カタリマス!」をお届けします。4月2日から「ルミナスツアー」がスタートしました。5月25日(土)までツアーは続きますので、ネタばらしすることなく現時点の振り返り、中間報告を4人でしていこうと思います。ちなみに、この収録をしている今は、4月13日(土)の高松公演まで終わっています。RINA:まずは、初日の広島公演。すごかったね~!全員:ね~。RINA:ほんとに元気もらったもん。TOMOMI:初日が広島という安心感があったね。全員:あるよね~。HARUNA:初めてだったよね、広島でツアー初日を迎えるというのは。TOMOMI:そうかもね。RINA:平日だったのに、会場いっぱいにお客さん来てくれて、めちゃくちゃ嬉しかったな。HARUNA:しかも、初めて“あのセトリ”を聴いたとは思えない盛り上がり。TOMOMI:めっちゃ声が出ていたね。RINA:ノリのよさというか、いい幕開けだったね。HARUNA:よかったよね。そして、楽しかった! いいツアー初日を迎えることができると、そのあとの気持ちが違うじゃん?RINA:そうね。「はじまり」は大事。HARUNA:あらためて好きになったよ、広島。RINA:うん、好きになった。HARUNA:あ、そういえば、この番組をしばらくお休みをしていたんだけど、なかなか鼻声が戻らなくて……。まだ初日が開けて、福岡、熊本あたりまで、引きずっていたんです。それでも楽しかったんだよね、広島。そのときは、自分のできることをやろうという感じで臨んだんだけど、本当は元気なのが一番いいんだけどね。それでもファンのみんなが温かかったし、いいライブができたな。RINA:長いことやっていると、いろんな状態の日があるのが当たり前で、普通やん。(大切なのは)その日できる100パーセントで臨むということやんか。それが本当にできたライブだったなって思って、すごくいい日だった。HARUNA:そんな広島が終わって、次の日に福岡に移動したね。福岡は2daysでしたね。福岡はどうでした?RINA:福岡も灼熱だった……。「47(47都道府県ツアー)」ぶりにやったライブハウスだったね。久々な感じも熱かったし、2日ともぜんぜん違う雰囲気だったな。HARUNA:そうだね。福岡のライブハウス(ドラムロゴス)の雰囲気が好きなんだよな。RINA:後ろのほうまで見えるしね。HARUNA:やっぱりお客さんの顔が見えるのって大事だからね。RINA:大事!TOMOMI:めっちゃ大事。HARUNA:福岡も楽しかったな。福岡はどっか行った? ライブ終わりとかに。RINA:福岡はね、前乗りした日に福岡県立美術館に1人で行った。福岡にまつわるいろんなアーティストの方の作品が展示されている美術館やったんやけど、その展示を楽しんだり、ライブ後は飯盒(はんごう)で雑炊を出してくれる雑炊専門店にスタッフと一緒に食べに行ったり……。HARUNA:そんなとこがあるんだ?RINA:初めて行ったんやけど素敵なお店やった。HARUNA:今回、すごいアクティブじゃない?RINA :そうだね。いろいろ回れるところは行こうと思って。MCも毎回その土地の思い出も話せたらいいなって思いつつ過ごしているかな。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056