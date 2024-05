6月15、16日に東京・渋谷の9会場で行われるやついいちろう(エレキコミック)主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2024」の最終出演アーティストおよびタイムテーブルが発表された。

このたび最終出演者としてアナウンスされたのは曽我部恵一(サニーデイ・サービス)、鬼頭哲(渋さ知らズ)、田中貴(サニーデイ・サービス)、玉置標本、渡部真一(渋さ知らズ)、佐々木優太、シークエンスはやとも、角由紀子の8名とスペシャルシークレットゲスト。当日まで正体がわかならいシークレットゲストを含め、総勢240組の出演が決定した。

イープラスでは各種チケットを販売中。

やついいちろう コメント

やついフェス最終アーティストとタイムテーブル発表です!



最終的に1日の出演者日本最大のフェスの名にふさわしい全240組になりました!

今日本で観ておくべきアーティストの皆さんに集まってもらいました。

音楽、お笑い、アイドル、怪談、占い、ラーメンとあらゆるジャンルに広がったやついフェス2024を思う存分楽しんでください。



東京の渋谷で2日間ライブハウスを貸し切っての都市型周遊フェスの日本最高峰!

6月15日16日は押しを応援して、またここで新しい押しを発見しに来てください!



今回初めて16日はスペシャルシークレットゲストもいます!

おおーーと歓声が上がる様が今から目に浮かびます!来る方はお楽しみに!

絶対オープニングから来てくださいね!



では、今年も渋谷で会いましょう!

YATSUI FESTIVAL! 2024

2024年6月15日(土)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMBLIVE / 東間屋

<出演者>

DJやついいちろう / あぁ~しらき / Aooo / Appare! / あらかじめ決められた恋人たちへ / Yes!アキト / 一徹 / いとうせいこう / インタレスティングたけし / ウエストランド / ukka / ウフフワッハッハ / UlulU / S.A.R. / エレ片劇団 / エレキコミック / エンジンコータロー / 大槻ケンヂ / Ålborg / おかっぺ / オッパショ石 / おとぼけビ~バ~ / Khaki / 怪奇!YesどんぐりRPG / 柏木ひなた / カナメストーン / かにゃ / かるた人間 / カルモニカ from Calmera / きしたかの / 氣志團 / kiss the gambler / 吉川友にでか美ちゃん / 鬼頭哲(渋さ知らズ)/ きのホ。 / ギブ↑大久保 / きみがすきだよ / Q.I.S. / グソクムズ / 工藤祐次郎 / 倉本くらんち / Klang Ruler / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / 越田You / コデラ戯言 / 紺野ぶるま / 在日ファンク / 崎山蒼志 / 佐々木優太 / サスペンダーズ / サツマカワRPG / サニーデイ・サービス / Sundae May Club / 渋さ知らズオーケストラ / 島内というもの / しまおまほ / ♯諒平 / xiangyu / 十九人 / 笑福亭羽光 / ジョナゴールド / シロたろし / しんじ / 水曜日のカンパネラ / ズーカラデル / 鈴木蘭々 / ストレッチーズ / 仙水 / CENT / 大豆デンキュー / 高城れに / 高嶺のなでしこ / 田中貴(サニーデイ・サービス)/ たなしゅう / たのしぃ生活。 / 玉置標本 / ちびシャトル / チャンス大城 / 超☆社会的サンダル / でんぱ組.inc / 東京女子流 / 堂島孝平 / TOKYO No.1 SOUL SET / DOGADOGA / 友田オレ / tricot / トリプルファイヤー / どんぐりたけし / Nagakumo / 七尾旅人 / NaNoMoRaL[Eggsオーディション / 通常アーティスト枠優勝]/ 錦野旦 / 虹の黄昏 / 猫戦 / 爆烈Q / ばってん少女隊 / 春とヒコーキ / peanut butters / フースーヤ / Helsinki Lambda Club / ベン山形 / Homecomings / ボギー&モンドくん / ホシカワ / 細井徳太郎とタコ足イヤホンズ / ポルコ / ぽんぽこ / マキタスポーツ / ムフロンズ / 村山武蔵 / 山二つ / 幽体コミュニケーションズ / ゆうらん船 / ゆきけむり / ゆけむりDJs / ゆってぃ / ゆんぼだんぷ / LAUSBUB / ラッキーオールドサン(band set)/ ラブリーサマーちゃん / 里星来 / RYUTist / lyrical school / りんご娘 / レッスン祐輝 / レモンコマドリ / 浪漫革命 / ロマンの赤松 / 渡部真一(渋さ知らズ)/ ワチュワナドゥ / わらふぢなるお / ワンダフルボーイズ



2024年6月16日(日)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMBLIVE / 東間屋

<出演者>

DJやついいちろう / 阿佐ヶ谷姉妹 / ANORAK! / Apsu Shusei / ぁみ / Alaska Jam / 壱絶望少女 / いつもここから / imai(group_inou)/ 伊山亮吉 / Wienners / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / STU48 / エレ片 / 岡山健二 / トンツカタンお抹茶 / 小山田壮平(band set) / かすみ草とステラ / カルモニカ from Calmera / Guiba / CANDY TUNE / 空気階段 / くだらない1日 / クマリデパート / kurayamisaka / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / 極樂万博[Eggsオーディション / バラエティアーティスト枠優勝]/ the dadadadys / the telephones / SAKANAMON / ザ・ギース / 佐々木優太 / ザ・シスターズハイ / ザ・チャレンジ&ONIGAWARA / THEティバ / 挫・人間 / さよならポエジー / The Wasabies / シークエンスはやとも / しまおまほ / 島田秀平 / ジャパネーズ / 匠平 / 城谷歩 / 神聖かまってちゃん / 水中、それは苦しい / SWEET STEADY / CYNHN / SCOOBIE DO / SUSHIBOYS / 鈴木ジェロニモ / スタミナパン / 角由紀子 / 曽我部恵一 / 大事MANブラザーズバンド 立川俊之 / タイトル未定 / tiny yawn / 立川吉笑 / 田中俊行 / ちゃんもも◎(バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI)/ 超能力戦士ドリアン / TSUBASA(かかかぶぶぶききき!!!)/ DJ響 / DJ KOO / TENSAIBAND BEYOND / TENDOUJI / 天童よしみ / 東京初期衝動 / 堂島孝平 / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / toddle / ドレスコーズ / 流れ星☆ / ナナフシギ / ニガミ17才 / にゃんこスター / 人間椅子 / ネコニスズ / パーツイシバ / ハギノリザードマン / X-GUN / バニーぴょん吉郎 / #ババババンビ / 原昌和(the band apart) / パンプキンポテトフライ / BiS / ひつじねいり / ひとひら / HIROMITSU(OXYMORPHONN/KYONO BAND) / fishbowl / 藤井洋平 & The VERY Sensitive Citizens of TOKYO / 藤巻亮太(band set)/ POLYSICS / POLYPLUS / 街裏ぴんく / 松嶋初音 / マッハスピード豪速球 / ママタルト / 宮平直樹(かりゆし58) / モーモールルギャバン / 茂呂剛伸 / ヤースー / や団 / YOUR SONG IS GOOD / yuji(ex. SuG)/ ゆけむりDJs / 横山由依 / 好井まさお / ラブレターズ / ルサンチマン / 忘れらんねえよ / SPECIAL SECRET GUEST