7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第6弾が発表された。
今回の発表ではメインの4ステージに登場する3組と、Gypsy Avalon、THE PALACE OF WONDER、苗場食堂、PYRAMID GARDEN、DAY DREAMING、GAN-BAN SQUAREに出演するアーティストが明らかに。メインステージには26日にgroup_inou、Lucky Kilimanjaro、28日にKEN ISHIIが追加された。
Gypsy AvalonにはGLIM SPANKY、ケロポンズなどが、CRYSTAL PALACE TENTにはCARIBBEAN DANDY、MITSUKAZE、RUBY FLASHMANといった面々が出演。 PYRAMID GARDENには加藤登紀子や河口恭吾が、 GAN-BAN SQUAREには石野卓球、菊地成孔、TAKU INOUEなどが顔をそろえる。チケット情報はオフィシャルサイトで確認を。
FUJI ROCK FESTIVAL '24
2024年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
シザ / Awich / ペギー・グー / フローティング・ポインツ / オマー・アポロ / レミ・ウルフ / 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / チップ・ウィッカム / 電気グルーヴ / エリカ・デ・カシエール / Friko / Ghost-Note / group_inou / indigo la End / ジャックス・ジョーンズ / キング・クルール / Lucky Kilimanjaro / マカロニえんぴつ / Notd / 大貫妙子 / Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND / テディ・スウィムズ / 家主 / イエロー・デイズ / and more
2024年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Kraftwerk / ベス・ギボンズ / ガール・イン・レッド / KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / サンファ / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / THE BAWDIES / Billyrrom / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / アイドレス / Glass Beams / Hedigan's / Hiroko Yamamura / キティー・リヴ / The Last Dinner Party / ノーネーム / 折坂悠太（band） / くるり / SAMO / スガシカオ / syrup16g / 10-FEET / シアターブルック / トクマルシューゴ / 東京スカパラダイスオーケストラ / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / and more
2024年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Noel Gallagher's High Flying Birds / Turnstile / The Allman Betts Band / キム・ゴードン / レイ / Ride / Ali / betcover!! / Celebration of The Meters / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / クリープハイプ / DJ KRUSH / Esne Beltza / Fontaines D.C. / HEY-SMITH / The Jesus and Mary Chain / KEN ISHII / ケニア・グレース / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森大翔 / No Party For Cao Dong / オリバー・ツリー / ルーファス・ウェインライト / toe / 250 / Yin Yin / and more
Gypsy Avalon
GLIM SPANKY / ケロポンズ with むぎ（猫） / Nenashi
アトミック・カフェ トーク
ジョー横溝 / 斎藤幸平 / 津田大介 / 安田菜津紀
アトミック・カフェ ライブ
いとうせいこう is the poet with 町田康 / 七尾旅人 / 夏川りみ / TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION / and more
THE PALACE OF WONDER
CRYSTAL PALACE TENT
ADDIS PABLO with ROCKERS FAR EAST / ALI / CARIBBEAN DANDY / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / COLOMBIA EN CARNAVAL / コモエスタ 八重樫 / クンビア・キッド / DJ GONCHAN / ESNE BELTZA / ギャズ・メイオール / LOS RIZLAZ / MITSUKAZE / P.O.W ALL STAR DJS / PACHAMAMA / ルビ・フラッシュマン / THE RUDE PRESSURES / TOMMY FAR EAST / YIN YIN / and more
PALACE ARENA
SAKURA CIRCUS
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / EYRIE / THE FOREVER YOUNG / 片想い / 曇ヶ原 / NONE THE WiSER / ONI / る鹿 / SIX LOUNGE / Summer Eye / 東京初期衝動 / and more
PYRAMID GARDEN
クロワッサンサーカス / el tempo / 角銅真実 DUO（角銅真実&巌裕美子） / 加藤登紀子 / 河口恭吾 / and more
DAY DREAMING
DIGITALBLOCK DJS (CHOKO＆DAIJIRO) / EMIRI / Mari Sakurai / PAS TASTA / Ryooky / TEITEI / TREKKIE TRAX CREW / and more
GAN-BAN SQUARE
DJ TASAKA / E.O.U / in the blue shirt / 石野卓球 / 菊地成孔 / NTsKi+Jinya(D.A.N.) / Seiho / SUGIURUMN / SUNSEAKER / TAKU INOUE / Tigerdisco / and more