バンダイスピリッツは、12月に劇場公開30周年を迎える『ゴジラVSスペースゴジラ』より、「M.O.G.E.R.A.」を装いを新たに「S.H.MonsterArts」シリーズから発売する。「S.H.MonsterArts M.O.G.E.R.A. G.フォース格納ドック出撃Ver.」(17,600円)として発売、8月発送予定。

全身のカラーリングは福岡での夜の戦いをイメージして彩色を調整。パーツの交換によって、プラズマメーサーキャノンの展開や飛行形態の再現ができる。

また、スパイラルグレネードミサイルエフェクトパーツに加えて、劇中の出撃シーンで印象的だった格納ドックを付属。新規造形されたこの格納ドックは、出撃シーンをイメージしたトラスの開閉が可能になっている。

