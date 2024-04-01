フジテレビの動画配信サービスFODでは、「#ドラ活 浸れ、超自分的ドラマ生活。」キャンペーンを1日から開催している。
このキャンペーンでは、人気のフジテレビドラマを毎月5作品、毎日新たなエピソードを無料で配信し、名作から話題作まで1年を通して、日々の生活にドラマを取り込む機会を創出する狙い。
4月に無料公開するのは『コード・ブルー～ドクターヘリ緊急救命～』(08年)、『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』(07年)など、放送時から現在まで高い人気を集める作品。加えて、『アライブ がん専門医のカルテ』(20年)、『いとしのニーナ』(20年)など記憶に新しいドラマも順次無料配信する予定だ。
公開期間は、以下の通り。
『コード・ブルー～ドクターヘリ緊急救命～』
第１話：４月１日（月）０時～５月10日（金）23時59分
第２話：４月４日（木）０時～４月10日（水）23時59分
第３話：４月７日（日）０時～４月13日（土）23時59分
第４話：４月10日（水）０時～４月16日（火）23時59分
第５話：４月13日（土）０時～４月19日（金）23時59分
『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』
第１話：４月２日（火）０時～５月14日（火）23時59分
第２話：４月５日（金）０時～４月11日（木）23時59分
第３話：４月８日（月）０時～４月14日（日）23時59分
第４話：４月11日（木）０時～４月17日（水）23時59分
第５話：４月14日（日）０時～４月20日（土）23時59分
『絶対彼氏 ～完全無欠の恋人ロボット～』
第１話：４月３日（水）０時～５月９日（木）23時59分
第２話：４月６日（土）０時～５月９日（木）23時59分
第３話：４月９日（火）０時～５月９日（木）23時59分
第４話：４月12日（金）０時～４月18日（木）23時59分
第５話：４月15日（月）０時～４月21日（日）23時59分
『アライブ がん専門医のカルテ』
第１話：４月４日（木）０時～５月10日（金）23時59分
第２話：４月７日（日）０時～５月10日（金）23時59分
第３話：４月10日（水）０時～５月10日（金）23時59分
第４話：４月13日（土）０時～４月19日（金）23時59分
第５話：４月16日（火）０時～４月22日（月）23時59分
『いとしのニーナ』
第１話：４月５日（金）０時～５月２日（木）23時59分
第２話：４月８日（月）０時～４月14日（日）23時59分
第３話：４月11日（木）０時～４月17日（水）23時59分
第４話：４月14日（日）０時～４月20日（土）23時59分
第５話：４月17日（水）０時～４月23日（火）23時59分