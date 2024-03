「しなければいけないことがあるのに、どうにもやる気が出ない……」

「仕事をしなければいけないけれど、どうにもモチベーションが上がらない……」



こういったシチュエーションは誰しも一度は経験したことがあるでしょう。そんなときにおすすめなのが、「やる気が出る映画」を鑑賞することです。洋画・邦画問わず、名作映画には人を奮い立たせてくれる作品がたくさんあります。一流のエンターテインメント作品は、仕事へのモチベーションや、明日への活力を与えてくれます。

本記事では、そんな「やる気が出る映画」についてマイナビニュース会員にアンケートを実施。数ある映画作品の中からマイナビニュース会員が選んだ「やる気が出る映画」をランキング形式でご紹介します。

「やる気が出る映画」ランキング

マイナビニュース会員に「やる気が出る映画」について聞いてみたところ、ランキングは以下のようになりました。

1位『映画 ビリギャル』(12.5%)

2位『ALWAYS 三丁目の夕日』(9.6%)

3位『フラガール』(7.7%)

4位『海賊とよばれた男』(5.8%)

5位『阪急電車 片道15分の奇跡』(4.8%)

6位『プラダを着た悪魔』(4.3%)

6位『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』(4.3%)

8位『最高の人生の見つけ方』(3.8%)

9位『舟を編む』(3.4%)

10位『最強のふたり』(2.9%)

10位『クール・ランニング』(2.9%)

12位『グレイテスト・ショーマン』(2.4%)

12位『七つの会議』(2.4%)

12位『ぼくたちと駐在さんの700日戦争』(2.4%)

15位『ラブ・アクチュアリー』(1.9%)

16位『イエスマン “YES”は人生のパスワード』(1.4%)

16位『幸せのレシピ』(1.4%)

18位『マイ・インターン』(1.0%)

18位『LIFE!/ライフ』(1.0%)

18位『ホリデイ』(1.0%)

18位『ウォルト・ディズニーの約束』(1.0%)

22位『バーレスク』(0.5%)

22位『恋とニュースのつくり方』(0.5%)

22位『ドリーム』(0.5%)

22位『ちょっと今から仕事やめてくる』(0.5%)

22位『帝一の國』(0.5%)

22位『僕たちは世界を変えることができない。 But, we wanna build a school in Cambodia.』(0.5%)

邦画や洋画の名作だらけ! 「やる気が出る映画」のキャスト・あらすじ一覧

ここからはランクインした作品のキャストやあらすじを紹介します。

1位『映画 ビリギャル』

あらすじ

高校2年生の工藤さやかは金髪に派手なメイク、ピアス、短いスカート姿という典型的なギャル。友だちと遊んでばかりの毎日を送っていた結果、成績が学年のビリまで落ちてしまう。母親からも進路の心配をされたさやかは、学習塾に入ることに。そこで出会った塾教師・坪田に刺激され、彼女は学年ビリから慶應義塾大学入学を目指すことを決意する……。

出演/有村架純、伊藤淳史、野村周平、大内田悠平

監督/土井裕泰

公開年/2015年

見どころ・おすすめポイント

・「人はやる気さえ出せば、夢を実現できることを実証して見せてくれたので」(61歳男性)

・「ビリギャルの成長に、思わず背筋が『ビリっ!』としてしまうから」(54歳男性)

・「話の内容が素敵すぎました。お勉強ができない子が一気に天才になる話が最高でした」(47歳男性)

・「落ちこぼれの女子高生が大学に合格するサクセスストーリーだから」(61歳男性)

・「ビリでもナンバーワンになれるという夢や希望を与えてくれるから」(56歳女性)

・「有村架純さんが主演ということもありますが、先生と生徒の信頼性がよく出ていて、できないことはないという気にさせてくれる映画です」(53歳男性)

・「メキメキと頭がよくなっていくその勉強方法が、『やればできる』とやる気を出させてくれる」(51歳男性)

・「客観的に見て無理だと思うようなことを成し遂げた実話がもとになっているので」(48歳男性)



2位『ALWAYS 三丁目の夕日』

あらすじ

西岸良平のコミックに脚色を加えて実写化した、ノスタルジックで人情味あふれる物語が魅力の大ヒット作。昭和33年春、東京下町の夕日町3丁目にある工場「鈴木オート」に、集団就職で東京へやって来た星野六子が入社する。鈴木オートは小さな工場だったが、経営者である鈴木家の家族は彼女を温かく迎える。その工場の向かいに暮らす売れない小説家・茶川竜之介は、ある少年を預かることになり……。

出演/吉岡秀隆、須賀健太、小清水一揮、堤真一、薬師丸ひろ子、小雪、堀北真希

監督/山崎貴

公開年/2005年

見どころ・おすすめポイント

・「昔なつかしい雰囲気、情緒があり、ほのぼのした気持ちになれる作品と思う。過去のよかった時代を思い出せるところも多い。昭和趣味、レトロ趣味が好きなので当時の家財道具や小物を見るのもおもしろい」(36歳男性)

・「古きよき日本が再現されていてテンションが上がりますね」(41歳男性)

・「バブル期ではない、古きよき時代の昭和を描いた作品だから。懐かしいだけでなく、今に通じる世相を表していて大変おもしろいです」(52歳男性)

・「日本の文化や美しい町並み、セリフ回しがすばらしいと思いました」(35歳女性)

・「昔のことを思い出して思い出に浸ると、また明日から頑張ろうと気持ちを切り替えられるから」(44歳男性)



3位『フラガール』

あらすじ

昭和40年、福島県の炭鉱の村で、豊富な温泉を利用し、フラダンスショーを目玉にしたレジャー施設「常磐ハワイアンセンター」の計画が持ち上がる。ダンサーとなるのは、フラダンスを見たこともない地元の娘たち。東京から呼ばれたダンサーの平山まどかが、彼女たちの指導をすることとなるが……。

出演/松雪泰子、豊川悦司、蒼井優、山崎静代、池津祥子、徳永えり

監督/李相日

公開年/2006年

見どころ・おすすめポイント

・「青春のドラマがおもしろおかしく描かれていて楽しい」(37歳男性)

・「内容がコメディータッチで非常によくできていた」(54歳男性)

・「頑張りが報われるのがよい」(65歳男性)

・「ハワイアンミュージックと本格フラダンス」(60歳男性)

・「夢に向かっている姿がすばらしい」(48歳女性)

・「映画の舞台が地元であるから」(61歳男性)



4位『海賊とよばれた男』

あらすじ

明治から昭和にかけ、石油に目をつけ、北九州の地で石油販売を始めた青年・国岡鐡造。国内の販売業者や欧米の石油メジャーからさまざまな妨害を受けながらも、その発想力と行動力で石油の販路を拡大していく……。出光興産の創業者である出光佐三氏をモデルにしたと言われる主人公を描く。

出演/岡田准一、吉岡秀隆、染谷将太、鈴木亮平、ピエール瀧

監督/山崎貴

公開年/2016年

見どころ・おすすめポイント

・「やる気と勇気を持って生きていくことの意義と目的を教わったように思えたから」(53歳男性)

・「戦後日本が発展した勢いを感じる前向きな映画で好きです」(52歳男性)

・「石油の仕事を始めていろいろな困難にあっても、それを乗り越え人との関係も大事にして切り抜けていく行動や姿にたくましさを感じ元気をもらえる」(45歳男性)

・「実際にあった話がベースになっており、当時の時代背景も好きだから」(49歳男性)



5位『阪急電車 片道15分の奇跡』

あらすじ

阪急電車今津線は、片道15分、8駅しかないローカル路線。その電車にはさまざまな悩みや複雑な思いを抱えた人たちが乗り合わせている。婚約者を後輩に横取りされた傷心のアラサーOL、彼氏の暴力に悩んでいる女子大生、大学になじめずにいる学生、人付き合いが苦手な主婦……。出会うはずのなかった人々が電車の中で偶然に出会い、お互いの人生にささやかな奇跡を起こす。

出演/中谷美紀、戸田恵梨香、宮本信子、南果歩

監督/三宅喜重

公開年/2011年

見どころ・おすすめポイント

・「中谷美紀を中心に今津線に乗り合わせたストーリーがおもしろい」(65歳男性)

・「さまざまな悩みを持った人が偶然に出会うことで乗り越えていくのがいい」(47歳男性)

・「地元でよく阪急電車を利用してるので」(67歳男性)

・「ほんわかした温かい気持ちになるから」(35歳女性)

・「おもしろいから。漫画も好き」(41歳女性)

・「リアル感があって引き込まれてしまう」(38歳女性)



6位『プラダを着た悪魔』

あらすじ

ジャーナリスト志望のアンディは、大学を卒業してニューヨークで一流ファッション誌「RUNWAY」の編集長ミランダ・プリーストリーのアシスタントとなる。鬼編集長として知られるミランダは、次から次に無理難題を押し付けてくるが……。世界のファッション業界を牛耳るカリスマ女性編集の下で働く新人アシスタントの奮闘を描いた一作。働くうえで何を大切にするべきかということに気づける成長物語。

出演/アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ

監督/デビッド・フランケル

公開年/2006年

見どころ・おすすめポイント

・「強く前に進んでいこうって気になれる」(48歳女性)

・「女性がキレイの階段をかけ上っていくシンデレラストーリーで素敵!」(34歳女性)

・「最後にほっこりしたストーリーが好きなのと、アンがかわいくなるのを見ていて楽しい」(38歳女性)

・「映画のストーリーにとても元気づけられるからです」(52歳男性)

・「名作だと思います。コミカルなのもいい」(58歳男性)

・「印刷業をしていて、自分の仕事と通じるところがある」(43歳男性)



6位『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』

あらすじ

高校に入学した友永ひかりはチアダンス部に入部する。しかし、厳しい顧問の早乙女薫子に反発した先輩部員が全員退部してしまい、チアダンス部のメンバーは新入生ばかり。廃部を免れるために「全米で優勝します」と宣言してしまったひかりは、メンバーたちと猛練習に励む……。

出演/広瀬すず、中条あやみ、山崎紘菜、富田望生、福原遥、真剣佑、天海祐希

監督/河合勇人

公開年/2017年

見どころ・おすすめポイント

・「無名のチームが世界を制す。本当にあった物語がすごい」(56歳男性)

・「目標達成までのプロセスが大好き」(70歳男性)

・「頑張れば夢はかなうんだと感じたので」(51歳男性)

・「明るく元気で、気分が上がるから」(40歳女性)

・「サクセスストーリーで事実をもとにしているので共感が持てる」(40歳男性)



8位『最高の人生の見つけ方』

あらすじ

末期がんで余命6カ月という宣告を受けたカーターとエドワード。前向きに死と向き合うことを決めた彼らは、死ぬまでにやりたいことをまとめた「バケット(棺おけ)リスト」を作成。すべての願いをかなえるため、カーターとエドワードは旅に出る……。

出演/ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン、ショーン・ヘイズ

監督/ロブ・ライナー

公開年/2007年

見どころ・おすすめポイント

・「モーガン・フリーマンがよかった」(58歳男性)

・「生きることがすばらしいと思えるから」(50歳女性)

・「躍動感、爽快感があるから」(24歳男性)



9位『舟を編む』

あらすじ

出版社・玄武書房の辞書編集部に変わり者として有名な27歳の馬締光也が新編集者としてやってくる。馬締は監修担当の言語学者・松本、先輩社員・西岡、契約社員・佐々木らとともに辞書「大渡海」の編纂を進めていく。ある日、馬締は林香具矢という女性に一目ぼれし……。

出演/松田龍平、宮崎あおい、オダギリジョー、加藤剛、黒木華

監督/石井裕也

公開年/2013年

見どころ・おすすめポイント

・「名作であり何回も見てしまうほど魅力的」(40歳男性)

・「言葉の意味を深く考えさせられるから」(35歳女性)

・「原作も何度も読みましたし、映像がよかったです」(56歳男性)

・「何か一生懸命になれるものがあると、人生は楽しめると感じたから」(51歳女性)

・「本を読んでおり、どんな役者がどのように演じるのか楽しみにしていた作品だった。辞書ができあがるまでの過程が自分が置かれていた仕事の過酷さに相乗し、力をもらった」(69歳女性)



10位『最強のふたり』

あらすじ

事故で首から下がまひしてしまった大富豪・フィリップの介護役に、スラム育ちの黒人ドリスが任命される。障がい者としてではなく、対等な一人の人間として扱うドリスに、フィリップはだんだんと心を開くように。やがて2人の間には、強い友情が芽生えていく……。笑いあり涙ありの、国や障がいの垣根を超えた人間ドラマ。

出演/フランソワ・クリュゼ、オマール・シー、オドレイ・フルーロ、アンヌ・ル・ニ

監督/エリック・トレダノ、オリビエ・ナカシュ

公開年/2011年

見どころ・おすすめポイント

・「何度見ても勇気と感動をもらえるから」(47歳男性)

・「障がいがあっても人生楽しめると感じたから」(65歳男性)

・「破天荒なところがいい」(66歳男性)

・「人生捨てたものでないかなと思えたから」(49歳女性)

・「共感できるのでモチベーションがかなり高くなる」(33歳女性)

・「生きる意味と生きる力がわいてくる映画だと思う」(64歳女性)



10位『クール・ランニング』

あらすじ

1987年。常夏のジャマイカで陸上競技でオリンピック出場を目指していたデリースは、予選会で転倒しオリンピックへ出場できなくなってしまう。そこで彼が目をつけたのは、冬季オリンピック種目のボブスレー。ボブスレーの元金メダリストと選手3人をスカウトし、カルガリーオリンピックのためカナダへ向かう……。

出演/レオン、ダグ・E・ダグ、マリク・ヨバ、ジョン・キャンディ、レイモンド・J・バリー、ピーター・アウターブリッジ

監督/ジョン・タートルトーブ

公開年/1993年

見どころ・おすすめポイント

・「雪がない地域で、冬季オリンピックを目指すところに感動した」(49歳男性)

・「これを見て頑張れば夢はかなうという希望を持てた」(54歳男性)

・「ボブスレーに対する熱気を感じるので」(47歳男性)



モチベーションが上がる映画一覧【シチュエーション別】

今回ランクインした作品を、見るのが最適なシチュエーション別にまとめました。「仕事へのモチベーションを上げたい」という方、「前向きになってやる気を出したい」という方、それぞれ自身のシチュエーションにあった作品を選んでみてください。

仕事へのモチベーションが上がる映画

『海賊とよばれた男』

『プラダを着た悪魔』

『七つの会議』

『マイ・インターン』

『ウォルト・ディズニーの約束』

『恋とニュースのつくり方』

『ドリーム』

前向きになってやる気が出てくる映画

『映画 ビリギャル』

『ALWAYS 三丁目の夕日』

『阪急電車 片道15分の奇跡』

『最高の人生の見つけ方』

『最強のふたり』

『グレイテスト・ショーマン』

『ぼくたちと駐在さんの700日戦争』

『ラブ・アクチュアリー』

『イエスマン “YES”は人生のパスワード』

『幸せのレシピ』

『LIFE!/ライフ』

『ホリデイ』

『バーレスク』

『ちょっと今から仕事やめてくる』

『帝一の國』

新しいことにチャレンジしてみたくなる映画

『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』

『フラガール』

『クール・ランニング』

『僕たちは世界を変えることができない。 But, we wanna build a school in Cambodia.』

やる気が出る映画一覧【邦画・洋画別】

「やる気が出る映画」を邦画と洋画でまとめました。日本映画も海外の映画も、どれもやる気をもたらしてくれる名作です。

邦画

『横道世之介』

『リトル・フォレスト 夏編・秋編』

『世界は今日から君のもの』

『映画 ビリギャル』

『ALWAYS 三丁目の夕日』

『フラガール』

『海賊とよばれた男』

『阪急電車 片道15分の奇跡』

『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』

『舟を編む』

『七つの会議』

『ぼくたちと駐在さんの700日戦争』

『ちょっと今から仕事やめてくる』

『帝一の國』

『僕たちは世界を変えることができない。 But, we wanna build a school in Cambodia.』

洋画

『シアター・キャンプ』

『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』

『人生はビギナーズ』

『プラダを着た悪魔』

『最高の人生の見つけ方』

『最強のふたり』

『クール・ランニング』

『グレイテスト・ショーマン』

『ラブ・アクチュアリー』

『イエスマン “YES”は人生のパスワード』

『幸せのレシピ』

『マイ・インターン』

『LIFE!/ライフ』

『ホリデイ』

『ウォルト・ディズニーの約束』

『バーレスク』

『恋とニュースのつくり方』

『ドリーム』

やる気が出る映画が見られる動画配信サイト一覧

やる気が出る映画を見たいという方は、動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。2024年3月時点でランキング上位トップ10作品が見られる主な動画配信サービスには、以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『映画 ビリギャル』(レンタル)

『ALWAYS 三丁目の夕日』(レンタル)

『フラガール』

『海賊とよばれた男』

『阪急電車 片道15分の奇跡』(レンタル)

『プラダを着た悪魔』

『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』

『最高の人生の見つけ方』(レンタル)

『舟を編む』

『最強のふたり』

『クール・ランニング』(レンタル)

Hulu

『映画 ビリギャル』

『ALWAYS 三丁目の夕日』

『フラガール』

『海賊とよばれた男』

『プラダを着た悪魔』

『舟を編む』

Netflix

『映画 ビリギャル』

『プラダを着た悪魔』

『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』

U-NEXT

『映画 ビリギャル』

『ALWAYS 三丁目の夕日』

『海賊とよばれた男』

『阪急電車 片道15分の奇跡』

『チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』

『最高の人生の見つけ方』

『舟を編む』

ディズニープラス

『プラダを着た悪魔』

『クール・ランニング』

モチベーションが上がり、やる気が出る映画をランキング形式でまとめました

邦画、洋画など数多くの名作映画の中から、マイナビニュース会員が選んだやる気が出る映画をご紹介しました。「仕事のモチベーションを上げたい」「前向きになってやる気を出したい」という方は、ぜひ本記事でご紹介した作品を見てみてください。きっと、少し心が元気になって、明日への活力がわいてくるはずです。

調査時期:2024年3月12日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計305人(男性: 240人、女性: 65人)

調査方法:インターネットログイン式アンケート



