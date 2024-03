「勉強中に音楽を聴くのはアリ？」理想はナシだけど…教育系YouTuberヨビノリたくみが実践する「音楽+作業」のおすすめ

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。3月15日(金)の放送では、「勉強中に音楽を聴くのはアリ?」という相談にアドバイスしました。ヨビノリたくみ先生こんばんは。私は音楽を聴きながら勉強しているのですが、そのことを友達に話すと「聴きながらの勉強はよくないって聞くよ?」って言われてしまいました……。そこで、調べてみるとポジティブな面もネガティブな面も両方出てきました。ヨビノリ先生の経験上、曲を聴きながらの勉強はアリですか? ナシですか?(16歳)まず、何より偉いなと思うのは、友達に「音楽を聴きながらの勉強はよくないよ」って言われて、それを鵜呑みにせずに自分で調べてみたことですね。気になったことをしっかりと事実確認というか下調べをする精神は、めちゃくちゃ勉強に向いているかなと思うので、すごく感心しました。ポジティブな面、ネガティブな面、どちらも理解できるんですけど、経験上アリかナシかというと、理想はナシですね。音楽を聴きながら……特に歌詞付きの音楽を聴きながら、ずっと集中して長時間勉強するというのは、少なくとも僕は無理でした。なんですけど……! いまでも気分が乗らないときとか、最初にきっかけを掴むというかやる気を出すブーストをかける意味で、音楽をかけることがあるんですよ! なので、「音楽は絶対によくないよ! やめよう!」と言える立場ではないんですよね。自分自身も、勉強とか作業するときに使っているし。ただ、そのときに必ずやっていることがあるんです。タイマーを使っているんですね! 僕はスマートフォンを使って音楽を流しているんですけど、多くのスマホには、アラームを鳴らすところに再生を停止するタイマーが設けられているんです。音楽を最初だけかけて集中していたら、実は音楽が途中で止まっても気づかないんです。自分も、「あれ? 音楽止まってたな」みたいになるので。なので、タイマーを利用してスーっと自然に入っていけるような工夫をすれば、音楽がナシでも集中できる環境を作れるのかなと思います。結構ゴリゴリの数式を書いちゃいました。これは、大体高校2年生が習う“指数”ってやつですね。指数関数を書いてみました!どういう理由かというと……これは、どんどん単調減少してスーっと0に収束していくような関数なんです。最初に音楽を聴いていて、自然とスーっとなくなっていくのをイメージして書いてみました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する質問を募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼントいたします。「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/