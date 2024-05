INI髙塚大夢「ピクミンじゃん！」つむじの先から葉っぱがピョン！奇跡的な写真が撮れたエピソード

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。5月23日(木)の放送では、SNSなどで紹介していない思い出の写真のエピソードを紹介しました。髙塚:クイズです! 明日5月24日は何の日でしょう?正解は……INIの展覧会『INI EXHIBITION -DESTINED HORIZONS-』がスタートする日でございます!5月24日から6月30日の間、「東京ドームシティ Gallery AaMo」で開催いたします! 今年結成3周年を迎えたINIの歩んできた3年間を、会場限定映像やメンバーが過去に着用した衣装で振り返ることができたり、ここでしか見れない撮り下ろし作品が展示されています!今回僕たちは、東京ドームシティにあるいろんなアトラクションにも関わっていまして。東京ドームシティ全体を、僕たちINIと一緒に楽しめるようなイベントです。この期間、ぜひとも東京ドームシティに足を運んでいただけたらと思います!髙塚:ということで、今夜は僕のスマホの中に眠っている、今まで世に出していない“エキシビジョンなフォト”を初公開していこうと思います! ちょっと保険かけますけど、映えてはいないです! 僕の歴史というか、「こんな写真もあったなぁ。SNSとかに上げるほどではないけど……」という、クスッと笑ってもらえるような写真を選びました。髙塚:これは、僕が水色の髪だったときに撮った写真です。髪が結構痛んでいたんですよね。何回も染めて染め直してを繰り返した結果、やっぱりどうしても髪へのダメージはつきものですから……。それで、髪の毛が結構ちぎれてきちゃって、頭のつむじの辺りがピョンってハネてたんです。“髪の毛が短くなっちゃって、なんか面白いことになってる!”っていう写真を撮ったんですけど、そのときの奇跡的な1枚でございます!つむじのあたりを撮ろうとしたら、その後ろに置いてた観葉植物がちょうどつむじの先に写って(笑)。僕は画面を見ていないから、そうなってるとは知らずに撮ったんですけど。そしたら、つむじの先から植物がピョンって生えてるような写真が撮れて、「ピクミンじゃん!」って思って(笑)。1人でクスッと笑っていたっていう写真でございます!「写真を見たらSNSには上げない理由がわかるな、ってわかると思います」という今回紹介された写真は、番組サイトに掲載されています。INIは6月26日(水)に6TH SINGLE「THE FRAME」をリリース。5月22日(水)の放送では、「新曲が4曲収録されています。メンバーの西(洸人)くんが作詞に携わってたり、許豊凡(シュウ・フェンファン)が初めて作詞に参加することになりました。6月26日はもう少し先だけど、ぜひ楽しみに待っていただけたらと思います!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/