LiSA「海外の方ってアニメの楽曲を日本語で歌うんです」6月からアジアツアースタート

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月23日(木)の放送は、LiSAさんがゲスト出演。1年ぶりの再会となるパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、初対面のCOCO教頭(CRAZY COCO)と、SNSなどでの印象を語り合いました。ツアーへの意気込みもあわせて紹介します。こもり校長:LiSA先生は、2023年の3月までこのSCHOOL OF LOCK! で6年間(番組内コーナー)「LiSA LOCKS!」を担当されていました。SCHOOL OF LOCK! への登場はそれ以来です!LiSA:校長とは1年ぶり、教頭とは「はじめまして」ですね。新生SCHOOL OF LOCK! は初めてです!COCO教頭:生徒(リスナー)からも、早速メッセージがたくさん届いています!【リスナーのメッセージ:LiSA先生ー! お帰りなさい! ずっとずっとこの日を待ってました! 私にとってLL教室(LiSA LOCKS!)は、とても大切な場所でした。たくさんのことを学べたし、LiSA先生ともたくさんお話しできて本当に思い出いっぱいの場所です!!! 初めて書き込みを読んでいただいたときはまだ16歳だったのに、今ではもう大学2年生の19歳です。時の流れの速さにとても驚いています。7月の韓国でのLiVEに参戦予定なので、またパワーアップしたLiSA先生に会えるのを楽しみにしていますっ!】(19歳)LiSA:ありがとうございますっ! 16歳が19歳になるまで、一緒に過ごさせてもらったということですよね。これは、めちゃくちゃエモーショナルですね。こもり校長:ヤバいね(笑)。しかも、LiSA先生が好きすぎて、アジアツアーにも行くのね(笑)。いまは、絶賛ライブの準備中ですか?LiSA:そうですね。最終追い込みに入っています。こもり校長:LiSA先生はストイックだから!LiSA:でも……COCO教頭に比べたら、そんなことないかも。COCO教頭:LiSA先生! 振り方! びっくりした!LiSA:だって! カラダヤバくないですか!?こもり校長:たしかに(笑)。LiSA:インスタグラムを拝見したんですけど、あのバキバキのカラダは毎日トレーニングをして培ったんですか?COCO教頭:あの、私の話になりますけど……腹筋は何もしていないんです。体質なんですよ。LiSA:そんな体質ある!?こもり校長:何もしないで割れる……昆虫なんですよ(笑)。COCO教頭:セミなんです(笑)。昔、新体操とかバレエを習っていたので、前(側)の筋肉が発達しすぎちゃっているんですよ。だから、腹筋は割れちゃうからやらないです。LiSA:うわ~、うらやましい! でも、割りたくないんだ?COCO教頭:割りたくない! セミには戻りたくない(笑)。こもり校長:LiSA先生がピラティスをしている写真も見ましたけど……。COCO教頭:LiSA先生は背骨あります!? こんなに反れるの? ってぐらいで。美しい~……!LiSA:私……エビなんです(笑)。(COCO教頭が)セミならばエビなんです!全員:(笑)。こもり校長:6月からはアジアツアー『LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR2024〜』が始まるということですが、6年ぶりなんですね。コロナ禍が明けて、世界的にもちょっと変わっているかもしれませんね。LiSA:そうですね。コロナ禍にもたくさん新曲を出していますし、前回とはまた違う景色が見れるんだろうなと思っています。「紅蓮華」も「炎」も、まだ海外でやったことがないので。COCO教頭:「うぉ~!」ってなりそうですね。LiSA:海外の方って、アニメの楽曲を何も見ないで日本語で歌うんですよ。これまでの楽曲もすごく歌ってくださっていたので、「紅蓮華」と「炎」はどうなっちゃうの!? って感じです。こもり校長:歌うんじゃないですか!? 我々もあったんですけど、本当に歌ってくれますよね。英語バージョンも用意したけど、「いらなかったか?」みたいな(笑)。LiSA:そうそう! 「日本語聴きたいです!」みたいな感じですよね(笑)。COCO教頭:でも、日本語の音を耳コピするって難しいですよね。めちゃくちゃ練習してきてくれてる、ってことですよね。LiSA:そうですよね。こもり校長:「(「紅蓮華」の歌い出し)ツヨク~♪」って、一緒に歌ってくれそうですね。しかも! 9月から12月にかけては、全国アリーナツアー『LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~[SWEET&SOUR]』を開催! 同じ会場で2日間ごとおこなって、1日目が「SWEET」、2日目が「SOUR」ということですが……2日間を違うコンセプトでやるってことは、中身も違うんですか?LiSA:ね~! なんで分けちゃったんだろう……(笑)。COCO教頭:「両方行きたい!」ってやつですね!LiSA:そうなんです! これまでもコンセプトライブはあったんですけど、関東でしかできていなかったんです。今回は、アリーナツアーで全国に行けるのがとても嬉しいです!こもり校長:すごいですね~! そりゃ準備のために、あんなエビ反りになりますわ!全員:(笑)。LiSAさんは、5月22日(水)にニューシングル「Shouted Serenade」をリリース。この楽曲は、TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンオープニング主題歌です。LiSAさんが『魔法科高校の劣等生』の主題歌を担当するのは第1期の「Rising Hope」以来10年ぶりで、今回の作家陣も当時と同じメンバーで制作。「当時の作品の続きを作るのは、めちゃくちゃプレッシャーでした。だけど、“ここから逃げちゃダメだ!”と思って(笑)。別の新しい物を作ることもできたけど、そこをあえて“10年前の俺たちに挑もうぜ!”という気持ちでした」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/