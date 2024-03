イオンは3月15日から、「イオン」「イオンスタイル」の「TVC」288店舗にて、デザイナーのキャサリン・ハムネット氏との共同プロジェクト「SAVING THE PLANET by KATHARINE HAMNETT(セービング ザ プラネット バイ キャサリンハムネット)」のスローガンTシャツの新デザインを販売する。イオンが過去に植樹してきた苗木の本数をTシャツの首元にプリントし、土に埋めることで植物が育つシードペーパータグを使用する。

イオンは2020年より、“ファッションを通して、より良い世界へ”を活動理念に持つデザイナーのキャサリン・ハムネット氏とともに、「SAVING THE PLANET」プロジェクトを立ち上げ、環境配慮型の素材を活用した商品の展開している。今年は、さらにサステナブルな社会実現に対する意識をともに高めたいと、プロジェクト名を「SAVING THE PLANET by KATHARINE HAMNETT」に改めた。リサイクルポリエステル素材を使用し、ユニセックスでゆったりとしたシルエットが特長。

スローガンTシャツの特長

過去に植樹してきた苗木の本数をプリント

イオンは、1991年から世界各地で植樹活動を行っており、累計植樹本数「12,650,000」をデザインとして首元にプリントした。

シードペーパータグを使用

再生古紙に、ハーブの種(バジル、チャイプ、パセリ)をすき込んだ環境にやさしいタグを使用。タグを一晩水に浸けて、土に埋めると数日で発芽し、紙の部分は徐々に分解され数カ月で土に還るという。

カラー展開はシロ、クロ、サイズはXS~XL、価格は2,838円。