ZARAは3月14日から、春夏シーズンを彩る STUDIOコレクションの販売を、公式オンラインショップと一部店舗にて開始した。

レディース-官能的なシックさと繊細な衝撃

官能的なシックさと繊細な衝撃が巧みに絡み合うコレクションは、現代女性のさまざまな側面を遊び 心満載に表現。核となるシルエットとワードローブは、映画のワンシーンのようなミッドセンチュリーの 古典主義から引用されている。ニット、パンツ、ランジェリーの透け感は、ポップな色彩と調和し、チェック柄、花柄、パイレット、パッチワークが視覚的なテクスチャを一層深めている。まるで彫刻のようなヒールやジュエリーが、輝く剛性のアクセントに。

PHOTOGRAPHER: STEVEN MEISEL

STYLIST: KARL TEMPLER

CREATIVE DIRECTION: BARON & BARON

メンズ-テーマは「冒険とロマン」

ダイナミックな動きと深い個性を感じさせる2024春夏のMANコレクション。手描きイラストのボーリングシャツ、トップステッチのアーティ ストジャケット、ドロッププリーツのテーラードパンツ、フォールドウエストのチノパンなどゆっ たりとしたシルエットにデザインされたアイテムを展開。ボタニカル柄のサテンや大胆 にエイジングされたコットンに、フィッシャーマンズ・サンダルやスエードのチャッカ・スタイル のオックスフォードをスタイリングしてコントラストを作り出している。

Photographed by Annemarieke van Drimmelen, the campaign features Toon Lobach.

PHOTOGRAPHER: ANNEMARIEKE VAN DRIMMELEN

STYLIST: KARL TEMPLER

CREATIVE DIRECTION: BARON & BARON