俳優の岡田准一が29日、都内で行われたマムート「アウトドアフィールドで叶える夢」キャンペーン開催記念イベントに出席した。

岡田准一

アウトドアブランド・マムートは、2024年春夏コレクションから新しいシーズンテーマとして「PLAY IT YOUR WAY - アウトドアフィールドは、無限の自由だ。」を掲げ、3月1日からシーズンテーマと連動した「アウトドアフィールドで叶える夢」キャンペーンをスタートさせる。同キャンペーンは、アウトドアフィールドでチャレンジしたい夢を募集し、マムートが夢の実現に向けたサポートを行う応援企画で、マムートアンバサダーの岡田准一がキャンペーンの審査員を務める。

岡田は「夢を応援するというのは僕もすごくしたいことですし、参加させていただくのはうれしいです。アスリートのサポートはよくあると思いますが、一般の人を応援する企画というのはすごくいいなと思っています」と話し、「僕も応募していいんですか? 出したいくらいです」とお茶目に話した。

イベントには、同じく審査員を務めるマムートアスリートの森秋彩(スポーツクライマー)、舟生大悟(アルパインクライマー)も出席。キャンペーンにちなみ、今年チャレンジしたい夢をそれぞれ発表した。

岡田は「スイスの名峰マッターホルンに登ること」を夢に掲げ、「舟生さんが『とてもいいですよ』とおすすめをしていただいて」と説明。舟生は「マムートはスイスのブランドで、スイスを代表する山であるマッターホルンをおすすめしました」と話した。そして、岡田が「僕でも登れますかね?」と尋ねると、舟生は「岡田さんなら大丈夫だと思います」と太鼓判を押した。

また、岡田は山の魅力について「不自由なんだけど自由を感じる場所。自由になりたいときに山に行っているのかもしれないです」と述べ、「ちょっとずつチャレンジをしていくことは年齢が上がってもしたいなと思うことですし、チャレンジをいかに作っていくかということは人生の課題だと思っています」とチャレンジに対する思いも語っていた。