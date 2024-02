俳優の岡田准一が29日、都内で行われたマムート「アウトドアフィールドで叶える夢」キャンペーン開催記念イベントに出席。昨年11月末にSMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)を退所して以降、初の公の場となった。

岡田准一

マムートのスーツを着用して登場した岡田は、「前回、着心地が裸みたいと言ったんですけど、裸より気持ちいいです。これで山に行けるんじゃないかというぐらい着心地がいい」とご満悦の様子。「僕も普段社長業とかもやっていますので、スーツを着ることもあるので、よく着させていただいています」と普段からマムートのスーツを着用していることを明かした。

そして、「現場に行くときもそうですが、ちゃんと社長としてお会いしなきゃいけないというときでも着ていくし、さっと羽織れてシワになりにくく、いろんなところにアクティブに行けて、でもちゃんとしている。僕は上半身がけっこうあれなんですけど、めちゃくちゃ動きやすくて、素材に対する思いを感じるスーツになっています」と魅力を熱弁。「動きやすい。これは本当にありがたい! 動きたい人にとっては」と語った。

アウトドアブランド・マムートは、2024年春夏コレクションから新しいシーズンテーマとして「PLAY IT YOUR WAY - アウトドアフィールドは、無限の自由だ。」を掲げ、3月1日からシーズンテーマと連動した「アウトドアフィールドで叶える夢」キャンペーンをスタートさせる。同キャンペーンは、アウトドアフィールドでチャレンジしたい夢を募集し、マムートが夢の実現に向けたサポートを行う応援企画で、マムートアンバサダーの岡田准一がキャンペーンの審査員を務める。

イベントには、同じく審査員を務めるマムートアスリートの森秋彩(スポーツクライマー)、舟生大悟(アルパインクライマー)も登壇した。