ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2024」に登場する期間限定のオリジナルフード&グッズに関する最新情報を公開した。

僕のヒーローアカデミア

「僕のヒーローアカデミア」からは、作品の世界にどっぷりと浸れるオリジナルフード&グッズが勢揃いする。緑谷出久(デク)と爆豪勝己の好物をオールマイトが大胆にアレンジした特製メニューや、轟焦凍の“個性”「半冷半燃」をムースで表現したデザート、辛いものが好きな爆豪の麻婆風味のあんがギッシリ入った食べ歩きフードなどが登場。

また、デク、爆豪、麗日お茶子、轟のヒーローコスチュームをイメージした「カチューシャ」や、作中にも登場する訓練施設「USJ(ウソの災害や事故ルーム)」をモチーフとした「プリントクッキー」など、“個性”を活かしたラインナップが楽しめる。

「名探偵コナン・ワールド」からは、作品の世界に入り込めるフードとグッズが登場する。「江戸川コナン」の必需品であるサッカーボールや蝶ネクタイ変声機が散りばめられたプレート、コナンらしさを感じられるドリンクを楽しむことができる。さらに、「怪盗キッド」のトランプをモチーフとした「ショルダーバッグ」や、カバンなどに取り付けて楽しめる「だきつきぬいぐるみ」など一緒にパークを楽しめるパークだけの「名探偵コナン」グッズが新登場する。

モンスターハンター

「モンスターハンター」からは、作品の世界を全身で感じられるフード&グッズが登場する。パーク初登場となるコラボレーションレストラン「モンスターハンター ~セリエナの食事場~」では、ゲームの世界に登場するフィールド「渡りの凍て地」をイメージした内装となっている。また、「セリエナ」や「アステラ」の料理長お手製メニューとAR映像の組み合わせにより、料理の仕上げ風景をリアルに観られる新しい食体験が楽しめる。さらに、ハンターノートをモチーフとしたブック型パッケージなどのグッズ販売も予定している。

「ユニバーサル・クールジャパン 2024」の開催期間は3月1日~6月30日(「僕のヒーローアカデミア」は 8月14日まで)。

