ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、VRジェットコースター「鬼滅の刃 XRライド ~夢を駆ける無限列車~」を2024年2月1日から6月9日まで期間限定で復活、運行する。

同アトラクションの復活に合わせて、ストーリー・コースター「鬼滅の刃×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」、2つのコラボレストラン「藤の花の食事処」と「スタジオ・スターズ・レストラン」も復活する。フードやグッズの追加情報は、決定次第発表される。

鬼滅の刃 XRライド

「鬼滅の刃 XRライド」は、VR技術により360度広がる作品世界と臨場感、疾走するコースターで感じる重力や風、そして、ここだけのオリジナル・ストーリーにより「鬼滅の刃」の世界を現実に誕生させたアトラクション。

「無限列車」に乗り込んだゲストは、「炭治郎」「善逸」「嘴平伊之助(はしびらいのすけ)」「煉󠄁獄」に出会い、目的地へと進む列車で鬼との激闘に巻き込まれる。鬼殺隊士たちの死闘を目の前で目撃し生き様に触れるパークでしかできない体験を味わえる。スペース・ファンタジー・ザ・ライドにて、2024年2月1日から6月9日に開催される。

「鬼滅の刃×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」では2つのオリジナル・ストーリーが登場。第1弾では、「炭治郎」と「煉󠄁獄」が初めてのライド体験に驚き楽しむ様子など、個性あふれるコミカルな会話を楽しむことができる。第2弾では、第1弾の物語で、「煉󠄁獄」に鍛えられた結果、ライドの恐怖を克服した「炭治郎」や、いつも通り臆病な「善逸」など、登場人物の個性を余すことなく楽しめる。開催期間は、第1弾2024年2月1日から4月7日、第2弾2024年4月25日から6月9日。

藤の花の食事処

ニューヨーク・エリア「SAIDO」にて開催される「藤の花の食事処(ふじはなしょくじどころ)」は鬼除けの藤の花で彩られており、鬼殺隊の最高位“柱”たちに会えるコラボレストラン。「冨岡義勇(とみおかぎゆう)」「胡蝶(こちょう)しのぶ」がリアルに再現された“柱”たちの世界観を細部までこだわり抜いて創り出した8人の“柱”のオリジナル・メニュー&ドリンクが味わえる。

またハリウッド・エリアの「スタジオ・スターズ・レストラン」では「煉󠄁獄」「無限列車」をテーマにしたオリジナル・メニューや、無限列車の車内で煉󠄁獄が「うまい! うまい!」と食べていた「牛鍋弁当」を味わうことができる。

コラボレストラン「藤の花の食事処」「スタジオ・スターズ・レストラン」の開催期間は2024年2月1日~2024年6月9日。

鬼殺隊特別訓練ラリー

「鬼殺隊特別訓練ラリー」では、ゲストは鬼殺隊士を目指し、自分の“呼吸”を見つけるため、パーク内でさまざまな特別訓練に参加する。最終訓練を乗り越えれば、自分にあった呼吸を見極める、鬼殺隊士の証を手に入れることができる。開催期間は2024年2月1日~2024年6月9日。価格は1,200円(冊子、腕章付)。

なお12月1日より、アトラクションの待ち時間を短縮でき、「鬼滅の刃」世界を心ゆくまで満喫できる「ユニバーサル・エクスプレス・パス1 ~XRライドスペシャル~」が登場する。価格は4,700円 ~ 6,500円。コンテンツは、1「鬼滅の刃 XRライド」、2「藤の花の食事処」への優先案内、3「鬼滅の刃 XRライド・フォト」。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(C)NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved. (C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable TM & (C)Universal Studios. All rights reserved.