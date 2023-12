ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2024」において、世界でも絶大な人気を誇る『名探偵コナン』をテーマにした「名探偵コナン・ワールド」の詳細を発表した。

今回の「名探偵コナン・ワールド」では、4月12日公開予定の劇場版最新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』と連動したリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~」、「名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~」、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」が登場する。

「名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~」

「名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~」では、自由自在に施設を駆け巡って謎を解くスタイルが復活。コナンや平次とメッセージをやり取りし、小五郎たちと謎を解く、作品そのままの一体感を体験できる。開催期間は3月1日~ 6月30日。チケット価格は3,600円(前売り、当日券共通)から。チケットは12月22日12:00より、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)、チケットブースで購入できる。

「名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~」

「名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~」は、コースターのダイナミックなスピード感と、コナンの作品世界が完全にシンクロした、強烈なスリルと爽快感が楽しめるストーリー・コースター。開催期間は3月1日~6月30日。

「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」

「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」では、ヴァイオリン生演奏のほか、謎解きやエンターテイナーによる大迫力のアクションとともに美食を楽しむことができる。「平次」や「和葉」たちとの記念撮影もあり、キャラクターと自分だけの思い出の時間を残すことができる(撮影した写真は台紙付きで購入可能)。

開催期間は3月1日~ 6月7日で、各回約80分の入替制。チケット価格は大人(12歳以上)6,000円、子ども(4~11歳)2,600円。先行販売期間は12月15日12:00~12月19日。抽選販売(抽選受付)期間は12月20日12:00~12月24日23:59。一般販売期間は2月1日12:00~(抽選販売後に販売枠が残っている場合のみ行う)。チケットはユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストアで購入できる。

