2月17日より、 TVアニメ『呪術廻戦』とサンリオキャラクターズとの可愛いコラボアイテムが、期間限定ストアに登場します!

今回は、マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」POP UP STORE開催

カッコいい呪術師たちがサンリオキャラとお出かけ

このほど、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」とサンリオキャラクターズとのコラボが実現。また、2月17日より「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」POP UP STOREが各地で開催されます!

同ストアには、新規描き起こしイラストのグッズなどのコラボアイテムが多数登場。また、コラボ商品を税込3,000円以上購入すると、ステッカー(全7種)1枚がもらえるキャンペーンなども開催されます。

コラボアイテムのラインナップはこちら。

会場は、東京池袋からスタート! 2月17日~3月10日が「池袋PARCO 本館B2階」、3月28日~4月7日が「名古屋PARCO 東館B1階」となっており、以降、各地巡回の予定です。

人気者同士のコラボに、SNSでは「シナモンと五条さん楽しそうで可愛い」「悟シナモンと手繋いでるよかんわぃいいー!」「これは·····さすがに欲しい」といった反応が。普段はカッコいい呪術師たちが、あまりにも可愛いすぎてギャップ萌えしちゃいますね! POP UP STOREが近くに来たら、ぜひ、足を運んでみてくださいね。

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646580

トレンドリサーチャー: 近由梨子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部